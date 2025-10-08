خانی: هوش مصنوعی راهکار نوین در ارتقای آموزش کودکان استثنایی است

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی صبح چهارشنبه در افتتاح دوره توانمندسازی معلمان و کارکنان استثنایی استان، هوش مصنوعی را ابزاری مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش و توانمندسازی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از این فناوری برای طراحی محیط‌های یادگیری هوشمند تأکید کرد.

وی افزود: این دوره با تدریس رحیم مرادی، نایب رئیس انجمن فناوری آموزشی ایران و مشاور عالی کارگروه هوش مصنوعی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، به مدت یک روز برای ۵۰ نفر از برگزیدگان حوزه هوش مصنوعی در آموزش و پرورش استثنایی استان برگزار شد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان در آغاز این کارگاه با تأکید بر اهمیت ارتقای توانمندی‌های علمی و تخصصی معلمان و کارکنان، اظهار داشت: استفاده از هوش مصنوعی در مدارس، به ویژه در فرآیندهای مدیریتی و آموزشی، می‌تواند تحولی عظیم در نظام و سیستم‌های آموزشی ایجاد کند.

وی افزود: این کارگاه فرصتی است برای بررسی چالش‌ها و فرصت‌های استفاده از هوش مصنوعی در آموزش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و تلاش داریم تا با بهره‌گیری از این تکنولوژی، کیفیت فرآیندهای آموزشی را ارتقا بخشیم.

خانی همچنین به تأثیر هوش مصنوعی در تسهیل فرآیند تدریس اشاره کرد و گفت: تکنولوژی‌های جدید، به ویژه هوش مصنوعی، می‌توانند با توجه به نیازهای خاص دانش‌آموزان استثنایی، راهکاری مؤثر برای آموزش بهتر این گروه از دانش‌آموزان باشند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان افزود: تحقیقات نشان داده‌اند که هوش مصنوعی می‌تواند به ارتقای تجربیات یادگیری کمک کند و معلمان و مدارس را برای آماده‌سازی دانش‌آموزان برای آینده بهتر مجهز کند.

وی در ادامه به کاهش زمان و انرژی معلمان در انجام امور اجرایی و کمک به آنان برای تمرکز بیشتر بر فعالیت‌های خلاقانه اشاره کرد و گفت: هوش مصنوعی نه تنها به معلمان کمک می‌کند تا از وظایف تکراری رهایی یابند، بلکه فرصتی برای ایجاد یک محیط آموزشی هوشمند و تعاملی فراهم می‌آورد.

خانی در پایان تأکید کرد: نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که بهره‌گیری از هوش مصنوعی می‌تواند کیفیت تدریس را بهبود بخشد و تعاملات آموزشی را افزایش دهد، همچنین معلمان را قادر می‌سازد تا بیشتر بر روی فعالیت‌های خلاقانه و پرورش توانمندی‌های دانش‌آموزان تمرکز کنند.

این دوره آموزشی به عنوان گامی دیگر در راستای ارتقای کیفیت آموزش برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و استفاده از تکنولوژی‌های نوین در مدارس استثنایی برگزار شد.