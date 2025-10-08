چهارمحال و بختیاری مقصد سیزدهمین رویداد «هفت بحر هنر» شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مقیمی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان چهارمحال و بختیاری از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد «هفت بحر هنر» در استان خبر داد و اظهار کرد: این رویداد فاخر با هدف تجلیل و بزرگداشت هنرمندان، نامداران و مفاخر دارای درجه یک هنری در استان‌های کشور شکل گرفته و چند سالی است که کاروان هفت بحر هنر استان به استان سفر می‌کند.

نماینده صندوق اعتباری هنر با ذکر اینکه تا کنون ۱۲ رویداد هفت بحر هنر در کشور برگزار شده و چهارمحال و بختیاری مقصد سیزدهمین رویداد است، ادامه داد: این برنامه ۲۳ مهرماه در شهرکرد با تجلیل از ۲۷ چهره پیشکسوت از اهالی فرهنگ و هنر و رسانه استان برگزار خواهد شد.

مقیمی با تصریح اینکه رویداد هفت بحر هنر به همت صندوق اعتباری هنر و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود، بیان کرد: این برنامه با حضور مسئولان و هنرمندان استانی و کشوری و میهمانان ویژه در راستای نکوداشت نامداران استان اجرا خواهد شد.

اهداف برپایی رویدادهای هفت بحر هنر در استان‌ها

وی اهداف رویداد هفت بحر هنر را یادآور شد و گفت: تجلیل از یک عمر فعالیت فرهنگی و هنری نامداران و پاسداشت خدمت آنان در عرصه فرهنگ و هنر کشور، الگو سازی برای جوانان و نوجوانان و انگیزه‌بخشی به نسل جدید برای تداوم راه بزرگان از اهم اهداف است.

مقیمی با تأکید بر اینکه در کنار پاسداشت پیشکسوتان برنامه تجلیل از جوانان نیز در دستور کار صندوق اعتباری هنر قرار دارد، افزود: در آینده نزدیک، این رویداد فاخر در حوزه جوانان نیز کلید خواهد خورد که علاوه بر پاسداشت، برنامه‌ریزی برای حمایت از نخبگان جوان عرصه فرهنگ، هنر و رسانه نیز در دستور کار قرار دارد.

نماینده صندوق اعتباری هنر در خصوص دیگر برنامه این صندوق با عنوان «فرا تهران»، اظهار کرد: در این راستا سفرهای استانی نمایندگان صندوق آغاز شده است و ما قائلیم که ایران صرفاً تهران نیست بلکه باید ظرفیت‌ها و استعدادهای همه مناطق دیده شود.

حل میدانی مشکلات هنرمندان در قالب طرح «فرا تهران»

مقیمی ادامه داد: در برنامه فرا تهران، مدیران و کارشناسان صندوق اعتباری هنر استان به استان سفر می‌کنند، به شهرستان‌ها می‌روند و با هنرمندان مهجور، بیمار یا دارای مشکلات خاص دیدار می‌کنند و مشکلات آنان را در لحظه و به صورت میدانی احصا و حل و فصل می‌کنند.

وی برپایی جلسات مدیران صندوق با شورای اداری استان‌ها را دیگر کار ویژه طرح فرا تهران دانست و افزود: در این جلسات، روسای ادارات شهرستانی با موضوعاتی همچون ساز و کارهای حل مشکلات هنرمندان آشنا می‌شوند.

مقیمی بیان کرد: در این سفرهای استانی همچنین یک دورهمی صمیمانه با هنرمندان شاخص استانی با حضور مدیران صندوق اعتباری هنر برگزار می‌شود.