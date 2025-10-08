به گزارش خبرنگار مهر، کریم ریاحی پور صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای با اعلام خبر انتشار آییننامه این بخش، بر نگاه ویژه سوگواره به ظرفیتهای مردمی و نقش بیبدیل آنان در برپایی موکبهای حسینی تأکید کرد.
وی افزود: این آییننامه با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از عاشقان و فعالان فرهنگی عرصه عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، در دو محور اصلی «مبلغ برتر» و «خادمالحسین» تدوین شده است.
در محور «مبلغ برتر»، سه بخش اصلی تعریف شده است:
تولیدات رسانهای: شامل آثار خلاقانه در قالبهای مختلف رسانهای نظیر عکس، فیلم کوتاه، موشنگرافی، پوستر و محتوای نوشتاری که به معرفی فعالیتهای موکبها و معارف عاشورا میپردازد. سه اثر برتر در این بخش مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
فعالیتهای میدانی: این بخش به تقدیر از افراد یا گروههایی اختصاص دارد که در عرصه خدماترسانی، مدیریت موکب، برنامهریزی فرهنگی و فعالیتهای رسانهای فرهنگی، ابتکار و تأثیرگذاری داشتهاند. انتخاب نهایی از طریق رأیگیری مردمی انجام خواهد شد و یک فرد یا گروه برتر معرفی میشود.
ایده نو: در این بخش، طرحها و برنامههای نوآورانه و اجراپذیر در حوزه موکبداری، تولید محتوا و فعالیتهای فرهنگی و هنری مورد ارزیابی قرار میگیرد. یک طرح برتر نیز در این بخش تقدیر خواهد شد.
محور دوم با عنوان «خادمالحسین»، به تکریم خادمان گمنام و بیادعای حسینی اختصاص دارد؛ افرادی که با ایثار و تلاش در خدمت به زائران حرم سیدالشهدا (ع) نقشآفرینی کردهاند اما کمتر در فضای رسانهای دیده شدهاند. معرفی این افراد از طریق نهادهای مردمی، موکبها و سازمانهای مرتبط انجام میشود.
بر اساس آییننامه منتشرشده، مهلت ارسال آثار تا ۱۰ آبانماه تعیین شده و دبیرخانه سوگواره حق استفاده و انتشار آثار دریافتی را در راستای اهداف غیرتجاری و تبلیغاتی سوگواره محفوظ میداند. ارسال مدارک و مستندات شامل گزارش تصویری، کلیپ، گزارش مکتوب، عکس و عکسنوشته الزامی است و شرکتکنندگان باید هنگام ارسال آثار، حضور در بخش مردمی را مشخص کنند.
چهارمین سوگواره ملی «پایتخت موکبها» با هدف پاسداشت فرهنگ عاشورایی و نقشآفرینی مردمی در عزاداری حسینی، گامی مؤثر در معرفی ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی این عرصه برداشته است.
