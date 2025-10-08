  1. استانها
  2. خوزستان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹

آیین‌نامه بخش مردمی چهارمین سوگواره ملی «پایتخت موکب‌ها» منتشر شد

اهواز - دبیر بخش مردمی چهارمین سوگواره ملی «پایتخت موکب‌ها» از انتشار آیین‌نامه این بخش خبر داد؛ آیین‌نامه‌ای که با تمرکز بر تکریم خادمان گمنام و فعالان فرهنگی مردمی تنظیم شده‌است.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم ریاحی پور صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اعلام خبر انتشار آیین‌نامه این بخش، بر نگاه ویژه سوگواره به ظرفیت‌های مردمی و نقش بی‌بدیل آنان در برپایی موکب‌های حسینی تأکید کرد.

وی افزود: این آیین‌نامه با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از عاشقان و فعالان فرهنگی عرصه عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، در دو محور اصلی «مبلغ برتر» و «خادم‌الحسین» تدوین شده است.

در محور «مبلغ برتر»، سه بخش اصلی تعریف شده است:

تولیدات رسانه‌ای: شامل آثار خلاقانه در قالب‌های مختلف رسانه‌ای نظیر عکس، فیلم کوتاه، موشن‌گرافی، پوستر و محتوای نوشتاری که به معرفی فعالیت‌های موکب‌ها و معارف عاشورا می‌پردازد. سه اثر برتر در این بخش مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

فعالیت‌های میدانی: این بخش به تقدیر از افراد یا گروه‌هایی اختصاص دارد که در عرصه خدمات‌رسانی، مدیریت موکب، برنامه‌ریزی فرهنگی و فعالیت‌های رسانه‌ای فرهنگی، ابتکار و تأثیرگذاری داشته‌اند. انتخاب نهایی از طریق رأی‌گیری مردمی انجام خواهد شد و یک فرد یا گروه برتر معرفی می‌شود.

ایده نو: در این بخش، طرح‌ها و برنامه‌های نوآورانه و اجراپذیر در حوزه موکب‌داری، تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و هنری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. یک طرح برتر نیز در این بخش تقدیر خواهد شد.

محور دوم با عنوان «خادم‌الحسین»، به تکریم خادمان گمنام و بی‌ادعای حسینی اختصاص دارد؛ افرادی که با ایثار و تلاش در خدمت به زائران حرم سیدالشهدا (ع) نقش‌آفرینی کرده‌اند اما کمتر در فضای رسانه‌ای دیده شده‌اند. معرفی این افراد از طریق نهادهای مردمی، موکب‌ها و سازمان‌های مرتبط انجام می‌شود.

بر اساس آیین‌نامه منتشرشده، مهلت ارسال آثار تا ۱۰ آبان‌ماه تعیین شده و دبیرخانه سوگواره حق استفاده و انتشار آثار دریافتی را در راستای اهداف غیرتجاری و تبلیغاتی سوگواره محفوظ می‌داند. ارسال مدارک و مستندات شامل گزارش تصویری، کلیپ، گزارش مکتوب، عکس و عکس‌نوشته الزامی است و شرکت‌کنندگان باید هنگام ارسال آثار، حضور در بخش مردمی را مشخص کنند.

چهارمین سوگواره ملی «پایتخت موکب‌ها» با هدف پاسداشت فرهنگ عاشورایی و نقش‌آفرینی مردمی در عزاداری حسینی، گامی مؤثر در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی این عرصه برداشته است.

