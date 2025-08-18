ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی خاتمه یافت

مصطفی بوعذار در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال ۱۰۰ اثر نمایشی از سراسر کشور پس از انتشار فراخوان ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی خبر داد و بیان کرد: آثار نمایشی در بخش تعزیه و آئین‌های نمایشی توسط احمد جولایی، جهانفر کاویانپور، مجید صاد پاپی، عبدالمحمد نعنا کار و علی درفش ارزیابی شدند و ۱۲ اثر به زبان فارسی و عربی برای حضور در این سوگواره انتخاب شد.

وی با اشاره به آثار بخش تئاتر خیابانی این سوگواره اظهار کرد: ۱۳ نمایش خیابانی منتخب، توسط عادل کروشاوی، پژمان شاهوردی و مختار محمدی داوری شدند که در میان آنها چهره‌های برتر هنرهای نمایشی کشور حضور دارند و طبق جدول زمانبندی پذیرایی زائرین اربعین حسینی بودند.

دبیر سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی، ضمن تقدیر از هنرمندان متعهد تئاتر خیابانی و تعزیه کشور گفت: هنرمندان شناخته شده‌ای به این سوگواره دعوت شدند و عاشقانه برای زائران اجراهای درخشان داشتند.

وی، موکب شهدای فرهنگ، هنر و رسانه در چذابه را میعادگاه هنرمندان متعهد معرفی کرد و افزود: محل تجمع و ارائه خدمات فرهنگی و هنری هنرمندان رشته‌های مختلف و گروه‌های شرکت‌کننده سوگواره در این موکب بود که به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان باشکوه خاصی خدمت‌رسانی فرهنگی و هنری را تا پایان اربعین با قوت ادامه داد.

بوعذار ادامه داد: در شلمچه طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده میزبان گروه‌های شناخته شده تعزیه کشور و شرکت‌کننده در «ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» در موکب فرهنگ و هنر منطقه آزاد اروند و سایر مواکب بودیم، همچنین در ورودی استان در یادمان شهدای گمنام اندیمشک برخی اجراها را توسط هنرمندان به جدول اضافه کردیم که با استقبال عموم مخاطبان مواجه شد.

دبیر ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی عنوان کرد: کیفیت آثار نمایشی مهم‌ترین رکن انتخاب آثار است که به تناسب شرایط هر گروه دو تا سه اجرا در شلمچه و چذابه داشتند که بنا به درخواست برخی مواکب اجراها افزایش می‌یافت و در این میان خستگی کار و خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی معنی نداشت و ما در ستاد برگزاری سوگواره شرمنده لطف و محبت این هنرمندان بزرگ بودیم‌.

وی با اشاره به محتوا و روایت‌های مستند برخی نمایش‌ها، بیان کرد: برای اولین بار، کارگاه آموزشی تخصصی با موضوع «پیاده‌روی و رویکرد آن در نمایش‌های آئینی و مذهبی» توسط اسماعیل مجللی شبیه خوان و پژوهشگر تعزیه کشور در محل موکب شهدای فرهنگ هنر و رسانه برگزار شد که بازتاب خوبی در میان هنرمندان داشت.

این فعال فرهنگی تصریح کرد: امسال کارگردانان نمایش‌های منتخب با حضور مدیران ارشد فرهنگی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در محل موکب شهدای فرهنگ، هنر و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اهدای لوح تقدیر و تندیس سوگواره به همراه هدیه نقدی تجلیل شدند و گروه‌های نمایشی خوزستانی در سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی در برنامه ایی دیگر تقدیر و تکریم ویژه خواهند شد.

بوعذار، شفافیت و صداقت را مهم‌ترین عنصر هنر انقلابی دانست و افزود: فرصت و مجال برای اعزام گروه‌ها به کشور عراق فراهم بود اما از همان ابتدا هدف‌گذاری سوگواره برای خدمت‌رسانی به زائران هموطن بود و از عنوان «بین‌المللی» نامی نبردیم در حالی که امسال دو نمایش از گروه‌های منتخب در کشور عراق نیز اجرا داشتند.

وی اظهار کرد: هنرمند متعهدی که در این گرمای بالا و مشکلات تردد بین شهری در کشور که برای اجرا در هر رویدادی دعوت می‌شود باید حمایت مالی شود تا بخشی از نیازهای او مرتفع شود و گرنه هنرمندان منتخب سوگواره دستمزد و حق‌الزحمه‌ای همچون جشنواره‌های رایج کشور دریافت نمی‌کنند.

بوعذار تصریح کرد: در این دوره شاهد حمایت و همراهی تمام قد مدیر کل هنرهای نمایشی بودیم که ضمن حضور در شلمچه و چذابه و تماشای آثار منتخب از هنرمندان شرکت کننده تقدیر کردند که از ایشان، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد و مجموعه اداره کل هنرهای نمایشی قدردانی می‌کنم.

دبیر ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی با تقدیر از ۲۵ گروه تئاتر خیابانی و تعزیه کشور گفت: حضور هنرمندان استان‌های یزد، ایلام، آذربایجان شرقی، لرستان، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، تهران، قم و خوزستان در سخت‌ترین شرایط و گرمای طاقت فرسا با امکانات اندک کارهای فاخری را با موضوع نهضت قیام عاشورا و شهدای شاخص مدافع حرم برای زائرین اربعین حسینی اجرا و سهم خود را در این کنگره عظیم مردمی اربعین حسینی ایفا کردند.