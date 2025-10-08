  1. سیاست
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵

جراره: دولت ژنرال‌ها پاسخگوی آثار مخرب برجام بر کشور باشد

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دولت ژنرال‌ها که زمانی طلبکار بود، الان باید پاسخگوی اقدامات خود و آثار مخرب برجام بر کشورمان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم جراره در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: اخیراً موضوعاتی در جامعه رخ داده که موجب نگرانی مردم شده است؛ در زمان تصدی عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی، در حوزه مسکن چه اتفاقی افتاد؟ الان قیمت مسکن به کجا رسیده است؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ظریف و روحانی که یک زمانی طلبکار بودند، حالا باید جواب دهند که در برجام چه اتفاقی افتاد؟ همچنین بیژن زنگنه شهوت قدرت داشت و می‌خواست در جایگاه وزارت نفت بنشیند که مجلس نهم با این موضوع مخالفت می‌کرد، چرا نمایندگان اعتقاد داشتند در موضوع کرسنت گرفتار خواهیم شد. به هر صورت و در نهایت، ما به دلیل شهوت قدرت چنین فردی محکوم شدیم و باید هزینه دهیم.

جراره ادامه داد: ساختمان وزارت نفت در انگلستان از سوی شرکت اماراتی مصادره شده و چه کسی باید پاسخ دهد؟ زنگنه، روحانی و دولت ژنرال‌ها کجا هستند که به مردم پاسخ دهند؟ نمایندگان مردم در مجلس باید این موضوعات را پیگیری و از وظیفه نظارتی خود استفاده کنند.

علی نیکزاد که ریاست بخشی از جلسه امروز را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر، گفت: حق نظارت را کسی از مجلس نگرفته و نمایندگان می‌توانند از این حق استفاده کنند.

کد خبر 6615523
زهرا علیدادی

