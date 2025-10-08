والی زاده:شهرداری کاشان عنوان برتر حوزه گردشگری را کسب کرد

مرتضی والی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هفته گردشگری و اجرای برنامه های مختلف در سطح شهرستان اظهار کرد: در مراسمی که به میزبانی استانداری و اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان برگزار شد از شهرداری کاشان به عنوان یکی از شهرداری های برتر در حوزه گردشگری تقدیر شد.

وی ابراز کرد: در این مراسم، شهر کاشان به عنوان یکی از چهار شهر برتر و فعال استان در حوزه گردشگری شناخته شد و شهرداری کاشان، به عنوان اولین شهرداری که توسط مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، مورد تقدیر قرار گرفت، جایگاه ویژه‌ای یافت.

مشاور فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان تصریح کرد: این لوح تقدیر به دلیل خدمات گسترده شهرداری کاشان در زمینه توسعه و ساماندهی گردشگری، میزبانی شایسته از مسافران و اجرای برنامه‌های شاخص فرهنگی به این سازمان اهدا شد.

وی تاکید کرد: از جمله دلایل اصلی این انتخاب و تقدیر، می‌توان به برنامه‌های متعدد گردشگری، خدمات‌رسانی به گردشگران در خانه‌های تاریخی، مدیریت موفق برنامه‌های ویژه نوروز و گلاب‌گیری اشاره کرد.

والی زاده افزود: علاوه بر این، برنامه‌های خلاقانه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان، شامل اجرای طرح‌هایی مانند موج ورزش ردیف نوروز، جشنواره نوروزگاه، استقبال از مهمانان نوروزی با عروسک غول‌پیکر امیرکبیر در باغ فین، حضور موفق در نمایشگاه بین المللی گردشگری و جنگ‌های عیدانه که در ایجاد نشاط اجتماعی و افزایش کیفیت میزبانی از گردشگران مؤثر بوده‌ است از جمله دلایل انتخاب شهرداری کاشان به عنوان شهرداری برتر استان اصفهان در حوزه گردشگری بوده است.