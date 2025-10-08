فروزنده: اتحاد و امید آفرینی رمز پیروزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دور سوم نظارت ستادی از مناطق ۲۲ گانه در منطقه ۱۷ با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق ، رضا سیفی شهردار منطقه ۱۷، مدیران کل معاونت، و معاونین و مدیران شهرداری منطقه آغاز شد.

فروزنده در آغاز این نشست گفت: امروز مهمترین عنصر در جامعه امید آفرینی و تزریق امید است و ما با امید است که می توانیم با قدرت به کار ادامه دهیم و پیروز شویم. امروز جنگ روانی دشمن از همین نقطه است که امید را در جامعه ما حذف کند همان کاری که در سوریه شد، سوریه ای که می توانست در مقابل اسرائیل بایستد اما نا امیدی سبب شد که هیچ مقاومتی نداشته باشند.

معاون شهردار تهران افزود: دشمن در جنگ ۱۲ روزه هم امید بسته بود که مردم به خیابان ها بریزند اما مردم فهیم ما به خوبی دریافتند که باید متحد باشند و از رهبری پیروی کنند و همین امر هم سبب پیروزی ما بود.

فروزنده در ادامه با ارایه گزارشی از عملکرد مدیریت شهری در ۴ سال گذشته گفت: ارایه عملکرد ما خود یکی از عوامل امید آفرینی است که باید برای مردم تبیین شود.

وی ادامه داد: در آغاز مدیریت شهری این دوره بودجه ما ۳۷ همت بود که تنها، ۱۲ همت آن محقق شده بود و این در حالی است که سال گذشته بودجه ما ۲۳۰ همت بود که محقق شد.ما در این دوره ۶۰۰ همت منابع تولید کردیم،۱۰۰ پروژه فرامنطقه ای به سرانجام رسید و ۳۳۰ پروژه در خود منطقه ۱۷ به انجام رسیده است.

تحول شگرف در نوسازی اتوبوسرانی و مترو

معاون شهردار تهران اضافه کرد: هیچ‌دوره ای به اندازه این دوره اتوبوس خریداری نشده ؛ به طوریکه ۱۵۰۰ اتوبوس و ۱۸۰۹اتوبوس برقی خریداری شده است.

فروزنده افزود: در حوزه مترو ما ۴۰ کیلومتر مترو احداث کردیم با ۲۱ ایستگاه، ۱۰۰۰ واگن برای ما در حال ساخت است که دو رام قطار تا بهمن ماه تحویل می شود . در حوزه تاکسیرانی نیز ما ۲۰۲۴ هزار تاکسی برقی وارد کردیم.

۷۶۰۰ هکتار درختکاری و تکمیل کمربند سبز تهران

معاون شهردار تهران با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در ایجاد فضای سبز گفت: در این ۴ سال ۷۶۰۰ هکتار درختکاری شده است ،۵۰ هزار هکتار کمربند سبز را به اتمام رساندیم، ۸ بوستان بزرگ فرامنطقه ای از جمله صاصد، بام ری و ۰۶ نیز در حال احداث هستند.

فروزنده ادامه داد: یکی از اقدامات بزرگ ما جایگزینی کارگران اتباع با کارگران ایرانی با حقوق و مزایای مطلوب بود که به سبب اتفاقات ناشی از جنگ خیلی از کارگران اتباع خارج شدند و ما توانستیم بلافاصله این نیروها را جایگزین کنیم و البته همچنان در حال جایگزینی هستیم.

فروزنده ادامه داد: در حال حاضر ۲۵۰۰ تجهیزات جدید پسماند و آتش نشانی وارد چرخه خدمات شده، ۵۵میدان میوه تره جدید در مناطق و محلات احداث شده که چندتایی در همین منطقه ۱۷ بوده است.

کاهش ۷۰۰ کیلومتر پیمایش و صرفه جویی یک میلیون لیتری برای شهروندان

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه در ۴ سال گذشته در حوزه عمرانی و تکمیل رینگ بزرگراهی تهران نیز اقدامات موثری صورت گرفته افزود: سه بزرگراه مهم شهر تهران شامل بزرگراه شهید شوشتری، ادامه بزرگراه یادگار امام(ره) و بزرگراه شهید بروجردی از پروژه‌های کلیدی این دوره محسوب می‌شوند که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده یا در آستانه افتتاح قرار دارند.

وی همچنین افزود: تقاطع های همسطح و غیر همسطح نیز در سطح شهر تهران اجرا شده که با تکمیل آن بالغ بر بیش از ۷۰۰ کیلومتر از پیمایش شهروندان کاهش می یابد و سبب صرفه جویی یک میلیون لیتر ی سوخت برای شهروندان عزیز خواهد شد.

پوشش ۳۰۰ هزار نفری خدمات فرهنگی

وی افزود: در حوزه اجتماعی هم اقدامات بزرگی صورت گرفت؛ نظیر میمهانی غدیر، طرح آرمان، قهرمان شهر، من شهردارم، نوسازی بیش از ۲۰۰ مسجد، ارتباط با معتمدین که آثار خوبی بر جای گذاشته است.

خدمات اجتماعی و فرهنگی نیز با پوشش بیش از ۳۰۰ هزار نفر از طریق مدارس، مساجد و کانون‌ها، حمایت از فرهنگسراها و فعالیت‌های هنری و مهارتی نوجوانان، و توسعه مراکز پزشکی، دندانپزشکی، ورزشی و خانه کشتی، ارتقاء یافته است. در کنار این اقدامات، تسهیل صدور پروانه ساخت در بافت فرسوده، حمایت از توسعه مسکن ایمن و اشتغال‌زا و راه‌اندازی مرکز رباتیک منطقه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در حوزه شهرسازی به رغم همه موانع ما امروز شاهد رشد نوسازی در بافت های فرسوده هستیم. همچنین در حوزه حقوقی نیز ۱۰۰ همت احیای حقوق شهرداری صورت گرفته است.

فروزنده افزود: پس می بینید که با تغییر نگاه مدیریتی می توان کار انجام داد آن هم کار فاخر در راستای خدمت رسانی به مردم. برای همین ما امسال را سال پاسخ به مردم قرار دادیم تا این اقدامات برای شهروندان تبیین شود. مردم باید به این باور برسند که برای آنان کار انجام شده و این اقدامات را لمس کنند و این‌ وظیفه مناطق است.

نیروی انسانی شهرداری، بازوی اصلی خدمت‌رسانی به شهروندان است

در ادامه نظارت ستادی از منطقه ۱۷ معاون شهردار تهران با حضور در جمع پرسنل و کارکنان منطقه با آنان دیدار کرد.

در این نشست که مجید باقری معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری تهران نیز حضور داشت ، فروزنده ضمن تبریک ایام و آرزوی موفقیت برای همکاران شهرداری، به تشریح سیاست‌ها و اقدامات کلان مدیریت شهری پرداخت و با اشاره به نقش محوری نیروی انسانی در تحقق این تحولات افزود:یکی از اولویت‌های اساسی شهرداری، ارتقای سطح رفاه، انگیزه و آرامش کارکنان است. نیروی انسانی شهرداری، بازوی اصلی خدمت‌رسانی به شهروندان است و هرچه توانمندتر و بانشاط‌تر باشد، کیفیت خدمات نیز افزایش خواهد یافت.

فروزنده با اشاره به دغدغه معیشتی کارکنان شهرداری، از برنامه‌ریزی برای تسهیل در تأمین مسکن پرسنل شهرداری تهران خبر داد و گفت: مسکن از مهم‌ترین مطالبات کارکنان است و با پیگیری‌های مستمر دکتر زاکانی و همدلی مدیران، امیدواریم در آینده نزدیک شاهد گام‌های عملی در این زمینه باشیم.

ایجاد ظرفیت مشارکت مردم در همه زمینه ها از راهبرد های اساسی شهرداری تهران است

در ادامه نظارت ستادی از منطقه معاون شهردار تهران به همراه شهردار منطقه و مدیران کل معاونت با معتمدین، ائمه جماعات و نخبگان منطقه نیز دیدار کرد.

فروزنده ضمن تاکید بر شفافیت، ارزیابی و مشارکت مردم، گفت: یکی از راهبرد های اساسی شهرداری تهران در این دوره ایجاد ظرفیت مشارکت شهروندان در همه زمینه ها بوده است و در همین راستا ارتباط با جامعه نخبگانی در مناطق ، ائمه جماعات ، معتمدین محلات ، پایگاه های بسیج به عنوان یک رکن اساسی در تصمیم سازی ها مد نظر قرار گرفت.

وی در پایان اعلام کرد که خطوط جدید مترو، پروژه‌های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی همچنان با مشارکت مردم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت دولت ادامه خواهد داشت و هدف از این اقدامات، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار منطقه است.