به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه جدیدترین دستاوردهای صنعت دندانپزشکی در قالب دهها غرفه نمایشگاهی و تخصصی به دست اندرکاران و علاقه مندان این رشته عرضه شده است.
در نشستهای تخصصی بیست و ششمین کنگره پروستودنتیست های ایران و پنجمین سمپوزیوم دندانپزشکی دیجیتال، جلسات پرسش و پاسخ در خصوص رشته های تخصصی دندانپزشکی از جمله پریو، جراحی و ترمیم در سالن اصلی و یازده سالن جنبی برگزار خواهد شد. این رویداد تا جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ در ایرانمال ادامه خواهد داشت.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما