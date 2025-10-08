  1. بازار
کنگره و نمایشگاه دندانپزشکی در ایران‌مال

بیست و ششمین کنگره پروستودنتیست های ایران و پنجمین سمپوزیوم دندانپزشکی دیجیتال سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ در مرکز نمایشگاه و همایش بین المللی ایران‌مال آغاز ‌شد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه جدیدترین دستاوردهای صنعت دندانپزشکی در قالب ده‌ها غرفه نمایشگاهی و تخصصی به دست اندرکاران و علاقه مندان این رشته عرضه شده است.

در نشست‌های تخصصی بیست و ششمین کنگره پروستودنتیست های ایران و پنجمین سمپوزیوم دندانپزشکی دیجیتال، جلسات پرسش و پاسخ در خصوص رشته های تخصصی دندانپزشکی از جمله پریو، جراحی و ترمیم در سالن اصلی و یازده سالن جنبی برگزار خواهد شد. این رویداد تا جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ در ایران‌مال ادامه خواهد داشت.

