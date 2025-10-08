به گزارش خبرگزاری مهر،یحیی نجارقابل صبح چهارشنبه اظهار کرد: ششمین جشنواره بزرگ هیوا «بِه» روز جمعه ۱۸ مهرماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در پارک فدک شهر گیوی برگزار میشود.
وی افزود: برگزاری این جشنواره با ارائه محصولات به و برپایی غرفههای صنایعدستی و همچنین اجرای برنامههای فرهنگی و هنری همراه خواهد بود.
معاون گردشگری استان اردبیل گفت: جشنواره به هر ساله در فصل برداشت این میوه از باغات شهر گیوی که یکی از محصولات اصلی این منطقه است و به منظور معرفی ظرفیتهای طبیعی و گردشگری شهرستان کوثر برگزار میشود.
نجارقابل ادامه داد: برگزاری جشنوارههای متعدد و متنوع در نقاط مختلف استان با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی و همچنین ایجاد شور و نشاط اجتماعی برنامهریزی شده و هرهفته حداقل یک جشنواره در استان برگزار میشود.
نظر شما