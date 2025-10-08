به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد جلیلی در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با آموزش و پرورش استان یزد تصریح کرد: در موضوع گسترش فرهنگ بهینه مصرف به دنبال نتیجه هستیم و آموزش و پرورش به عنوان اصلی‌ترین پایگاه برای موضوع فرهنگ‌سازی، مورد توجه قرار دارد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق یزد با اشاره به این که در این موضوع به جای شعار باید عمل کرد و از ایده‌های خلاقانه استقبال کنیم، افزود: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس و ساختمان‌های اداری در کنار موضوع فرهنگ سازی دارای اهمیت است.

این مسئول مشارکت برای تعویض موتورهای جدید کولر آبی با قابلیت کاهش مصرف ۳۰ درصدی به دلیل طراحی در ساختار موتورهای BLDC را موضوع دیگر مورد بحث در قالب این تفاهم‌نامه بیان کرد و گفت: آموزش و پرورش به دلیل دربرگیری گسترده فعالیت‌ها در سطح خانواده‌ها، تاثیرگذارترین‌ترین ارگان در ترویج فرهنگ صحیح مصرف است.