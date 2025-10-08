هوای ۶ شهر خوزستان در وضعیت قرمز؛ هیچ شهری هوای پاک ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت هشت صبح امروز دوشنبه ۱۶ مهرماه، شاخص کیفیت هوا بر پایه اندازه‌گیری ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در چند شهر خوزستان فراتر از حد مجاز ثبت شده است.

در اهواز، ایستگاه استانداری با شاخص ۱۶۵، پادادشهر با ۱۶۸ و پست برق شماره ۳ با ۱۵۲ در شرایط ناسالم (قرمز) قرار دارند. همچنین شهرهای سوسنگرد با شاخص ۱۶۳، هویزه با ۱۵۸ و بهبهان با ۱۴۶ نیز وضعیت مشابهی را تجربه می‌کنند.

بر اساس همین گزارش، کیفیت هوا در شهرهای اندیمشک، دزفول، شوشتر، شادگان، آبادان، خرمشهر و ماهشهر در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار گرفته است.

افزایش ذرات معلق ۲.۵ میکرون، به‌ویژه در مناطق صنعتی و مرکزی استان، سلامت عمومی را تهدید می‌کند و کاهش ترددهای غیرضروری و استفاده از ماسک برای گروه‌های حساس ضروری است.

بر پایه شاخص ۲.۵ میکرون، در این بازه زمانی هیچ‌یک از شهرهای خوزستان در وضعیت پاک یا قابل قبول قرار نداشته‌اند و شرایط پایدار جوی، احتمال تداوم آلودگی را در روزهای آینده افزایش داده است.