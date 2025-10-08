  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

ارکستر سمفونیک تهران و روایت «هزار و یک شب» در تالار وحدت

ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان با اجرای آثاری از نیکولای ریمسکی‌کورساکف و عرفان وکیلی در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی، ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان با اجرای آثاری از نیکولای ریمسکی‌کورساکف و عرفان وکیلی، با عنوان «شهرزاد» در ۲ شب (۲۶ و ۲۷ مهر) در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

ارکستر سمفونیک تهران در نخستین اجرای فصل پاییز خود، سوئیت سمفونی «شهرزاد»، اپوس ۳۵، شاهکار نیکولای ریمسکی‌کورساکف موسیقیدان نامدار روس و نیز آثاری از عرفان وکیلی، نوازنده و آهنگساز ایرانی را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

کورساکف این اثر ماندگار را در سال ۱۸۸۸ میلادی بر پایه‌ داستان‌های «هزار و یک شب» نوشت. «شهرزاد» را می‌توان یکی از محبوب‌ترین ساخته‌های او دانست؛ اثری که با ترکیب خیال‌پردازانه‌ سازبندی و رنگ‌آمیزی صوتی درخشان، شنونده را به سفری افسانه‌ای می‌برد.

نخستین اجرای این اثر در ۲۸ اکتبر ۱۸۸۸ در سن‌پترزبورگ و به رهبری خود کورساکف انجام شد. این سوئیت شامل چهار موومان است که هر یک برگرفته از یکی از داستان‌های «هزار و یک شب» با نام های «دریا و کشتی سندباد»، «شاهزاده کلندر»، «شاهزاده و شاهدخت جوان» و «جشنواره بغداد» است.

کنسرت ارکستر سمفونیک تهران با عنوان «شهرزاد» به رهبری نصیر حیدریان در تاریخ‌های ۲۶ و ۲۷ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه‌ بلیت این برنامه به سایت هنر تیکت مراجعه کنند.

علیرضا سعیدی

