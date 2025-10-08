ارکستر سمفونیک تهران و روایت «هزار و یک شب» در تالار وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی، ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان با اجرای آثاری از نیکولای ریمسکیکورساکف و عرفان وکیلی، با عنوان «شهرزاد» در ۲ شب (۲۶ و ۲۷ مهر) در تالار وحدت روی صحنه میرود.
ارکستر سمفونیک تهران در نخستین اجرای فصل پاییز خود، سوئیت سمفونی «شهرزاد»، اپوس ۳۵، شاهکار نیکولای ریمسکیکورساکف موسیقیدان نامدار روس و نیز آثاری از عرفان وکیلی، نوازنده و آهنگساز ایرانی را پیش روی مخاطبان قرار میدهد.
کورساکف این اثر ماندگار را در سال ۱۸۸۸ میلادی بر پایه داستانهای «هزار و یک شب» نوشت. «شهرزاد» را میتوان یکی از محبوبترین ساختههای او دانست؛ اثری که با ترکیب خیالپردازانه سازبندی و رنگآمیزی صوتی درخشان، شنونده را به سفری افسانهای میبرد.
نخستین اجرای این اثر در ۲۸ اکتبر ۱۸۸۸ در سنپترزبورگ و به رهبری خود کورساکف انجام شد. این سوئیت شامل چهار موومان است که هر یک برگرفته از یکی از داستانهای «هزار و یک شب» با نام های «دریا و کشتی سندباد»، «شاهزاده کلندر»، «شاهزاده و شاهدخت جوان» و «جشنواره بغداد» است.
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران با عنوان «شهرزاد» به رهبری نصیر حیدریان در تاریخهای ۲۶ و ۲۷ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار میشود. علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت این برنامه به سایت هنر تیکت مراجعه کنند.
نظر شما