تزریق ۳۷۰ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به توسعه عشایر خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریم‌دادی صبح چهارشنبه در دیدار با مدیرکل امور عشایری استان، بیان کرد: طی نیمه نخست سال جاری ۳۷۰ میلیارد ریال به حساب این اداره کل، از محل عوارض ارزش افزوده واریز شده است.

وی ادامه داد: این مبلغ با هدف توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای طرح‌های عمرانی و بهبود خدمات‌رسانی در مناطق عشایری استان هزینه خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با اشاره به رشد قابل توجه این واریزی، بیان کرد: این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۷۲ درصدی داشته که نشان از عزم جدی نظام مالیاتی برای هدفمندسازی درآمدها و تخصیص آن به بخش‌های محروم دارد.

کریم‌دادی اظهار داشت: در سال جاری شاهد تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های متعدد عمرانی و خدماتی در حوزه عشایری استان بوده‌ایم که همگی از محل منابع با برکت مالیات و عوارض محقق شده است.

به گفته وی، نظام مالیاتی کشور با تکیه بر شفافیت و هزینه‌کرد هدفمند، سهم مؤثری در تحقق توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و عشایر ایفا می‌کند