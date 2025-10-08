  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

تزریق ۳۷۰ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به توسعه عشایر خراسان جنوبی

تزریق ۳۷۰ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به توسعه عشایر خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی از تزریق ۳۷۰ میلیارد ریال برای توسعه عشایر خراسان جنوبی از محل عوارض ارزش افزوده در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریم‌دادی صبح چهارشنبه در دیدار با مدیرکل امور عشایری استان، بیان کرد: طی نیمه نخست سال جاری ۳۷۰ میلیارد ریال به حساب این اداره کل، از محل عوارض ارزش افزوده واریز شده است.

وی ادامه داد: این مبلغ با هدف توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای طرح‌های عمرانی و بهبود خدمات‌رسانی در مناطق عشایری استان هزینه خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با اشاره به رشد قابل توجه این واریزی، بیان کرد: این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۷۲ درصدی داشته که نشان از عزم جدی نظام مالیاتی برای هدفمندسازی درآمدها و تخصیص آن به بخش‌های محروم دارد.

کریم‌دادی اظهار داشت: در سال جاری شاهد تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های متعدد عمرانی و خدماتی در حوزه عشایری استان بوده‌ایم که همگی از محل منابع با برکت مالیات و عوارض محقق شده است.

به گفته وی، نظام مالیاتی کشور با تکیه بر شفافیت و هزینه‌کرد هدفمند، سهم مؤثری در تحقق توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و عشایر ایفا می‌کند

کد خبر 6615635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها