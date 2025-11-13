محمدرضا جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جشنواره قرآنی مدهامتان، اظهار کرد: میزبانی همدان از هفدهمین دوره جشنواره قرآنی «مدهامتان» لبیکی به سیاست تمرکززدایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحقق عملی رویکرد وزیر مبنی بر اینکه «ایران فقط تهران نیست» است.
وی افزود: میزبانی این دوره از جشنواره توسط استان همدان در واقع بیانگر اعتماد وزارتخانه به توان فرهنگی استانها و تأکید بر توسعه عادلانه رویدادهای ملی در سراسر کشور است.
جوادی خاطرنشان کرد: یکی از سیاستهای کلان وزارت فرهنگ در دوره جدید، جلوگیری از تمرکز بیش از حد فعالیتهای فرهنگی در پایتخت است و همدان اکنون نمونهای روشن از تحقق این سیاست محسوب میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان عنوان کرد: در همین راستا، برگزاری جشنواره قرآنی «مدهامتان» تنها محدود به مرکز استان نیست و همزمان محافل قرآنی در سطح شهرستانها و بخشها نیز در حال اجراست تا همه مردم استان از فضای معنوی این رویداد بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه این جشنواره با محوریت مساجد برگزار میشود، گفت: مساجد جامعترین و عمومیترین مراکز تجمع مردم به شمار میروند و جای مناسبی برای اجرای فعالیتهای قرآنی و فرهنگی هستند. خوشبختانه ضریب نفوذ مساجد در استان همدان، چه در مراکز شهری و چه در روستاها، در بالاترین سطح قرار دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان بیان کرد: در این دوره از جشنواره بیش از ۲۰۰ فعال قرآنی از ۲۶ استان کشور حضور یافتهاند و برنامهها از ۲۰ تا ۲۳ آبان در سطح استان همدان دنبال میشود.
وی افزود: همزمان با این رویداد، به پاسداشت یاد و نام ۵۷ شهید دفاع ۱۲ روزه همدان، ۵۷ کرسی تلاوت قرآن کریم در شهرستانهای مختلف برگزار خواهد شد تا فضای قرآنی گستردهتری در سراسر استان شکل گیرد.
جوادی خاطرنشان کرد: تلاش ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بر این است که مردم در اقصی نقاط استان از مجموعه فعالیتهای فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی بهرهمند شوند و عدالت فرهنگی در عرصه هنر و معنویت محقق گردد.
جوادی افزود: در کنار فعالیتهای قرآنی، استان همدان در رشتههای تجسمی، خوشنویسی، موسیقی، نمایشی و شعر نیز برنامههای متنوعی دارد، اما هیچ یک از این حوزهها دارای نفوذ فرهنگی به گستردگی فعالیتهای قرآنی و کانونهای فرهنگی هنری مساجد نیستند؛ از این رو انتخاب همدان به عنوان میزبان جشنواره «مدهامتان» فرصت ارزشمندی برای توزیع متوازن برنامههای فرهنگی و دینی در سطح استان است.
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