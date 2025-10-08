 ترس و اضطراب در نخستین رمان نویسنده چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، در میان تازههای نشر ادبیات داستانی، رمان «کماندار» نوشته علی نوذری، نویسنده و هنرمند اهل چهارمحال و بختیاری، از سوی انتشارات سامان دانش منتشر و روانه بازار کتاب شد. این اثر که نخستین تجربه نوذری در عرصه رماننویسی محسوب میشود، با ورود به قلمروی ناشناخته باورهای اساطیری و کهن، فضایی آکنده از تعلیق و درونگرایی را برای مخاطب فراهم آورده است.
«کماندار» داستانی است که هسته مرکزی خود را از یک باور دیرینه و قدیمی وام گرفته؛ باوری که ریشه در اقلیمهای خاصی از ایران و شاید در گسترهای وسیعتر، در فرهنگ شفاهی جهان نیز قابل مشاهده است. این رمان، روایتگر مواجهه یک راوی با این افسانه یا اعتقاد قدرتمند است که بهجای روشنگری یا نادیدهگرفتن، او را درگیر چالشهای عمیق روحی و روانی میکند.
در ساختار دراماتیک رمان، ترس و اضطراب ناشی از این باور کهن، تنها یک واکنش زودگذر نیست، بلکه به عنوان یک عامل تعیینکننده و محوری، در مراحل حساس زندگی راوی سایه میافکند و مسیر تصمیمگیریها و تجربههای او را تحتتأثیر قرار میدهد. نوذری در این اثر کوشیده است تا مرز میان واقعیت و خرافه، و تأثیرات روانشناختی باورهای جمعی بر فرد را واکاوی کند و یک معمای چندلایه را پیش روی خواننده قرار دهد.
در دل این اثر، یک نگاه و نقد اجتماعی عمیق نهفته است؛ نگاهی که در آن، همه انسانها به نوعی «کماندار» هستند و «تیرهایشان»، همان حرفها، سخنان و رفتارهایشان را نمایندگی میکند که به سمت جهان پرتاب میشود. میتوان اینگونه نیز نگریست که انسانها، کماندارانی هستند که تیرهایشان، تلاشها و ارادههای آنها برای تغییر مسیر زندگی است.
علی نوذری، متولد ۱۳۵۴ در چلیچه استان چهارمحال و بختیاری، با سابقهای متفاوت و هنری، اکنون قدم به حوزه نویسندگی گذاشته است. وی فعالیت حرفهای خود را با تدریس و معلمی از سال ۱۳۷۲ آغاز کرد، اما مسیر هنری او از سال ۱۳۸۴ با ورود به دنیای مجسمهسازی شکل گرفت.
این سابقه هنری، بهویژه در مجسمهسازی، نشان از دیدی دقیق به فرم و جزئیات دارد که انتظار میرود در ساختار روایی رمان «کماندار» نیز منعکس شده باشد. نکته جالب دیگر در مورد نویسنده، علاقه و فعالیت او در رشته تیر و کمان از سال ۱۳۹۵ است که ارتباطی نامحسوس با عنوان رمان (کماندار) پیدا میکند و احتمالا نشان از پیوندی شخصی و عمیق با مضمون اصلی اثر دارد.
نوذری به واسطه علاقه شخصی خود، طی دو سه سال اخیر به حیطه نوشتن ورود کرده و رمان «کماندار» نخستین ثمره رسمی این تلاش ادبی او محسوب میشود. این کتاب در پاییز ۱۴۰۴ توسط انتشارات سامان دانش منتشر شده و هماکنون در کتابفروشیهای سراسر کشور در دسترس علاقهمندان به ادبیات داستانی با تمهای معمایی و روانشناختی است.
نظر شما