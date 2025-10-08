به گزارش خبرنگار مهر، بیژن رنجبر در مراسم بزرگداشت یاد دکتر طهرانچی با گرامیداشت یاد و خاطره رئیس فقید دانشگاه آزاد اسلامی گفت: پس از شهادت دکتر طهرانچی، دو تا سه بار در هفته جلساتی با دکتر ولایتی برگزار میکردیم و اقدامات دانشگاه را پیگیری مینمودیم.
وی از اعتماد اعضای هیأت امنای دانشگاه تشکر کرد و اظهار داشت: امیدوارم سرباز خوبی برای حضرت آقا در رفع دغدغههای علمی و فناوری ایشان در دانشگاه آزاد اسلامی باشم.
سهم ۴۱ درصدی دانشگاه آزاد اسلامی از آموزش عالی کشور
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به سهم ۴۱ درصدی دانشگاه آزاد اسلامی از آموزش عالی کشور افزود: سه فرمان اصلی حضرت آقا در حوزه علم و فناوری همواره در دستور کار این دانشگاه بوده و هست و حفظ کیان و ارتقای علم و فناوری در صدر این برنامهها قرار دارد.
وی تصریح کرد: سند تحول و تعالی دانشگاه همچون گذشته در سال چهارم خود ادامه خواهد یافت و در راستای برنامه تحول و تعالی پنجساله حرکت میکنیم. مسیر تحولی دانشگاه با دستاوردهای علمی دانشجویان علوم پزشکی و واحد علوم و تحقیقات ستودنی است.
رنجبر در ادامه به مدل راهبردی تحول دانشگاه اشاره کرد و گفت: از زمان دکتر طهرانچی، تحول آموزشی با ایجاد دانشکدههای موضوعی آغاز شد و توسعه ساختار دانشگاهی، بازنگری در سرفصلهای درسی، ارتقای شاخصهای ارزشی و فرهنگی، گسترش کارآفرینی، تولید دانش و توسعه فناوری و پژوهشهای پیشرفته از جمله اقدامات این دوره بوده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در این خصوص به معاونتهای موضوعی تأکید شده که از پایاننامههای کارشناسی ارشد دانشجویان بهرهمند شوند. ایجاد پژوهشگاه نیز از زمان دکتر طهرانچی در دستور کار بوده و همچنان دنبال میشود.
رنجبر با اشاره به شرایط دشوار زمان جنگ گفت: در مردادماه نگران پرداخت حقوق پرسنل بودیم، اما معاونت مالی با تدبیر مناسب، پرداختها را در موعد مقرر انجام داد.
وی با بیان اینکه سیاستهای کلی نظام و فرمایشات مقام معظم رهبری در برنامه تحول دانشگاه لحاظ شده است، تأکید کرد: باید به تولید نظریه و فکر برسیم و دستیابی به مرجعیت علمی، ما را به جایگاه شایسته علمی میرساند که همان رستاخیز علمی است.
رنجبر خاطرنشان کرد: ما باید علوم و فناوریهای همگرا را برای صلح به کار گیریم، نه برای جنگ. هدف ما تبدیل دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاهی سرآمد و پاسخگوست.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی الزامات راهبردی دانشگاه را حفظ کیان دانشگاه، ارتقای علمی و گسترش فضای انقلابی برشمرد و گفت: مأموریتهای دانشگاه تربیت نیروی متخصص و کارآفرین، تولید، انتقال و انتشار علم و فناوری در خدمت نیازهای جامعه و تبدیلشدن به پرورشگاه عاقله و توسعهدهنده فضای انقلابی است.
به دنبال توسعه کمی دانشکدهها نیستیم
رنجبر در تبیین مفهوم مرجعیت علمی افزود: ما به دنبال توسعه کمی دانشکدهها نیستیم، بلکه توسعه فناوری، نوآوری، کارآفرینی و ارتقای جایگاه بینالمللی در دستور کار دانشگاه قرار دارد.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر نیاز کشور به «خیزش و نهضت جدید علمی» گفت: برای رسیدن به جایگاه مطلوب باید تلاش مضاعف کنیم و نخبهپروری را گسترش دهیم. نظام آموزش عالی باید بر پایه شناسایی و حمایت از نخبگان شکل گیرد و از گروههای نوپا نیز پشتیبانی شود.
تاکید بر تخصیص بودجه حمایتی بدون روالهای دستوپاگیر
رنجبر با اشاره به جلسه اخیر با دکتر ولایتی اظهار داشت: در این جلسه بر تخصیص بودجه حمایتی، بدون روالهای دستوپاگیر، تأکید شد. همچنین تصمیم گرفته شد که رؤسای واحدهای دانشگاهی از اختیارات لازم و حمایت حقوقی کافی برخوردار باشند.
بهروزرسانی برنامههای درسی در دستور کار
وی درباره اصلاح ساختارهای آموزشی، پژوهشی و محتوایی دانشگاه گفت: راهاندازی دانشکدههای موضوعی، بهروزرسانی برنامههای درسی و بهکارگیری مدل حکمرانی جدید علمی از اولویتهای اصلی دانشگاه است. همچنین بر افزایش کیفیت مقالات به جای کمیت آنها تأکید داریم.
دورههای پسادکتری باید راهاندازی شود
رنجبر در زمینه حفظ استعدادها تأکید کرد: دورههای پسادکتری باید راهاندازی شود و پیوند دانشگاه و صنعت باید تقویت گردد تا بستر ارتقای شغلی اعضای هیأت علمی پیوسته و وابسته فراهم شود.
وی در حوزه بینالملل گفت: به دنبال گسترش بیرویه واحدهای بینالمللی نیستم، بلکه بر تعاملات علمی مؤثرتر با دانشگاهها و مراکز علمی جهان تأکید دارم.
در ادامه، رنجبر خاطرنشان کرد: طراحی بستر نرمافزاری باز برای گسترش ایدهها از برنامههای مهم پیشروست تا مسیر خلاقیت و نوآوری در دانشگاه آزاد اسلامی بیش از پیش هموار شود.
