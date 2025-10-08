  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۹

اجلاس شورای دانشگاه آزاد آغاز به کار کرد

اجلاس شورای دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز با حضور دکتر رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی با حضور بیژن رنجبر رئیس جدید دانشگاه آزاد و روسای واحدهای دانشگاه آزاد برگزار شد.

براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده در نوبت عصر این اجلاس، کمیسیون‌های تخصصی با حضور معاونان و رؤسای واحدها برگزار خواهد شد تا موضوعات مرتبط با حوزه‌های مختلف دانشگاهی به‌صورت تفصیلی بررسی و جمع‌بندی شود.

حجت السلام میر مجید قریشی مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد در این اجلاس با بزرگداشت یاد دکتر طهرانچی اظهار کرد: با این آزمونهای الهی همواره روبرو هستیم، خداوند به مومن توفیق می‌دهد تا در این جنگها ساخته شود، دانشگاه آزاد در این دوره جنگ خوب درخشید و ۱۲۰ شهید را تقدیم کرد.

قریشی اظهار کرد: طبق بیانات رهبری ما هفت وظیفه اساسی داریم و جدیت و پیگیری کارهای مهم کشور به عهده دانشگاهیان است و همچنین در کنار آن باید معنویت لازم وجود داشته باشد.

علی سروری مجد قائم مقام ریاست دانشگاه آزاد نیز در این نشست از تلاشهای دکتر رنجبر و روسای واحدها تشکر کرد و گفت: زحمات شما عزیزان از همان ابتدای شروع جنگ ستودنی است.

قائم مقام دانشگاه آزاد تصریح کرد: قرارگاه جهاد دفاع ملی هم در سازمان مرکزی و هم استانها بنام دکتر طهرانچی شکل گرفت، در ادامه نتایج کارگروه های تخصصی را به اشتراک خواهیم گذاشت.

مهدی نوید ادهم دبیرکل هیئت مؤسس دانشگاه آزاد در این جلسه بیان کرد: شورای علوم پزشکی بزودی بدنبال شوراهای دیگر تشکیل خواهد شد.

ادهم تاکید کرد: بیمارستان برکت و بیمارستان بوعلی را نیز در دستور کار قرار داریم که گسترش دهیم.

شبنم درخشان

    • کارمند IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      فکری به حال ترمیم حقوق پرسنل بکنید ....فقط شعار الکی می دید...
    • محمودی IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      اساتید شصت ساله را بیچاره نکنید. با حقوق ناچیز تامین اجتماعی مگه میشه زندگی کرد.‌ چرا همه می تونند تا سی سال کار کنند بعد مربی و استادیار شصت ساله باید خونه نشین بشه در حالی که هنوز سی سال کار نکرده. از دستورالعمل وزارت علوم تبعیت کنید. تا ۶۵ سالگی فرصت بدهید. خبرگزاری مهر لطفا دردهای ما را منتشر کنید

