اجلاس شورای دانشگاه آزاد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی با حضور بیژن رنجبر رئیس جدید دانشگاه آزاد و روسای واحدهای دانشگاه آزاد برگزار شد.

براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده در نوبت عصر این اجلاس، کمیسیون‌های تخصصی با حضور معاونان و رؤسای واحدها برگزار خواهد شد تا موضوعات مرتبط با حوزه‌های مختلف دانشگاهی به‌صورت تفصیلی بررسی و جمع‌بندی شود.

حجت السلام میر مجید قریشی مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد در این اجلاس با بزرگداشت یاد دکتر طهرانچی اظهار کرد: با این آزمونهای الهی همواره روبرو هستیم، خداوند به مومن توفیق می‌دهد تا در این جنگها ساخته شود، دانشگاه آزاد در این دوره جنگ خوب درخشید و ۱۲۰ شهید را تقدیم کرد.

قریشی اظهار کرد: طبق بیانات رهبری ما هفت وظیفه اساسی داریم و جدیت و پیگیری کارهای مهم کشور به عهده دانشگاهیان است و همچنین در کنار آن باید معنویت لازم وجود داشته باشد.

علی سروری مجد قائم مقام ریاست دانشگاه آزاد نیز در این نشست از تلاشهای دکتر رنجبر و روسای واحدها تشکر کرد و گفت: زحمات شما عزیزان از همان ابتدای شروع جنگ ستودنی است.

قائم مقام دانشگاه آزاد تصریح کرد: قرارگاه جهاد دفاع ملی هم در سازمان مرکزی و هم استانها بنام دکتر طهرانچی شکل گرفت، در ادامه نتایج کارگروه های تخصصی را به اشتراک خواهیم گذاشت.

مهدی نوید ادهم دبیرکل هیئت مؤسس دانشگاه آزاد در این جلسه بیان کرد: شورای علوم پزشکی بزودی بدنبال شوراهای دیگر تشکیل خواهد شد.

ادهم تاکید کرد: بیمارستان برکت و بیمارستان بوعلی را نیز در دستور کار قرار داریم که گسترش دهیم.