به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله بیاتی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: استکبار جهانی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون با انواع توطئه‌ها به دنبال آن بوده که مانع رشد و پیشرفت ملت ایران شود، اما آنچه دشمنان را ناکام گذاشته، هوشیاری مردم و همراهی آنان با نظام است.



وی ادامه داد: هرگاه مسئولان به مردم رجوع کرده‌اند، مردم با سخاوت پاسخ داده‌اند، اما امروز زمان آن است که دست مردم را بگیریم. مشکلات معیشتی، گرانی و نبود نظارت، مردم را به ستوه آورده است. کشاورزان و تولیدکنندگان انگیزه خود را از دست داده‌اند و بانک‌ها به‌ جای کمک، مانع فعالیت اقتصادی هستند.



نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما در کشور مشکل منابع نداریم، بلکه مشکل مدیریت کارآمد داریم. مدیر خلاق و دلسوز کم است و برخی مسئولان به جای امیدآفرینی، ناامیدی ایجاد می‌کنند.



بیاتی در ادامه، گفت: آقای رئیس‌جمهور! دشمنان را دست‌ کم نگیرید. در مذاکرات ضعیف عمل شد و قدرت واقعی ملت ایران آنگونه که باید و شاید نشان داده نشد. شما می‌گویید تحریم‌ها تأثیری ندارد، اما در عمل دلار و طلا سر به فلک کشیده و گرانی بیداد می‌کند.



وی تاکید کرد: مردم ما از آمریکا و اسرائیل نمی‌ترسند، بلکه از مدیران نالایق و اختلاس‌گران نگرانند. همه بدانند که ما هرگز غنی‌سازی هسته‌ای را تعطیل نخواهیم کرد.



نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری به انسجام ملی و همدلی نیاز داریم. بر این اساس، نباید بر طبل اختلاف بکوبیم.