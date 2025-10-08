موسوی: ۷۵ واحد تولیدی و صنعتی استان قزوین گازدار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل موسوی بیان کرد: در نیمه نخست امسال و در راستای اهمیت به رونق تولید و توسعه اقتصادی به ۷۵ واحد تولیدی و صنعتی استان گازرسانی شده است.

وی با بیان این مطلب که تعهد گازرسانی به صنایع شرکت گاز استان تا پایان سال جاری ۱۸۰ مورد است، افزود: طی ۶ ماه اول سال با گازرسانی به ۷۵ واحد تولیدی و صنعتی بیش از ۴۱ درصد از این تعهد، محقق شده است.

موسوی اذعان داشت: این مجموعه جایگزینی ۵۰ هزار مترمکعب گاز در بخش صنایع را تا پایان سال جاری تعهد کرده که در نیمه اول سال باهمت همکارانمان در این واحد بیش از ۲۱ هزار مترمکعب از این تعهد با ۴۲ درصد پیشرفت عملیاتی شده است.

رئیس گازرسانی به صنایع و مجتمع‌های صنعتی شرکت گاز استان قزوین ادامه داد: همچنین تعهد شرکت گاز استان قزوین در اجرای شبکه و خط تغذیه ۷۱ کیلومتر برای کل سال جاری است و در ۶ ماه گذشته بیش از ۲۸ کیلومتر از آن معادل اجرایی شده است که این میزان بیش از ۴۰ درصد از کل تعهد را شامل می‌شود.

موسوی گازرسانی به صنایع و جایگزینی سوخت طبیعی در واحدهای تولیدی و صنعتی را عامل مهمی در کاهش آلودگی هوا، ارتقای شاخص‌های حفظ و بهبود محیط‌زیست و توسعه پایدار دانست.