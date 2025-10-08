نجاتیان: پرستاران باید نقش محوری در خودمراقبتی و خدمات سلامت ایفا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هماندیشی مدیران پرستاری منطقه آمایشی ۹ کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در بجنورد اظهار کرد: پرستاران باید نقش محوری در خودمراقبتی و زنجیره خدمات سلامت ایفا کنند.
وی با تأکید بر نقش پرستاران در تقویت خودمراقبتی و پیوستگی خدمات سلامت افزود: پرستاران باید در زنجیره مراقبت و ارائه خدمت، حضوری فعال و اثرگذار داشته باشند.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور ادامه داد: روندهای جدید در نظام سلامت نیازمند پاسخهای تازه است تا مشکلات گذشته برطرف و از بروز چالشهای آینده جلوگیری شود.
وی عنوان کرد: عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت تأثیر قابل توجهی بر نظام سلامت دارند و ادغام و هماهنگی میان بخشهای مختلف این نظام از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور با تأکید بر اهمیت ارتباط انسانی در مراقبت گفت: مراقبت یک فعل انسانی و ارتباطی است و پرستاران به عنوان صاحبان اصلی این ارتباط بیشترین تعامل را با خدمتگیرندگان تصریح کرد: بخش قابل توجهی از خودمراقبتی در حوزه پرستاری اتفاق میافتد و باید برای تقویت آن برنامهریزی شود.
نجاتیان در پایان بیان کرد: میتوان در گام نخست فاصله میان پرستاران بیمارستانی و بهداشتی را کاهش داد تا با حضور متقابل در مراکز درمانی و بهداشتی، هماهنگی و اثربخشی خدمات سلامت افزایش یابد.ن دارند.
