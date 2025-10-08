به گزارش خبرنگارم هر، اصغر کشوریان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته تامین اعتبار خوبی صورت گرفته و تلاش اریم که پروژه محور دالکی کنارتخته را در هفته دولت سال ۱۴۰۵ تحویل مردم دهیم که یکی از محورهای اصلی مواصاتی استان بوشهر با دیگر نقاط کشور است.

وی اضافه کرد: پروژه جاده بوشهر - شیف گناوه یکی دیگر از پروژه‌های مهم در استان بوشهر است که ۱۵ کیلومتر از این مسیر در دست اجرا است و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته دهه فجر امسال تحویل خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: در سفر وزیر راه به استان بوشهر مابقی قطعات جاده شیف به گناوه مورد تاکید قرار گرفت که قطعه اول ان به طول ۱۷ کیلومتر مصوب شد که تامین اعتبار شود و امیدواریم این پروژه را بتوانیم تحویل مردم استان بوشهر بدهیم.

وضعیت اجرای طرح‌های مسکن

وی با اشاره به اجرای ۱۶ هزار و ۳۰۰ واحد مسکن در سطح استان بوشهر خاطرنشان کرد: هشت هزار و ۳۰۰ واحد به صورت انبوه سازی است که بخشی از این پروژه‌ها توسط دولت یا بنیاد مسکن و بخش دیگری توسط شرکت‌های واسط یا صندوق‌های مسکن و پیمانکاران مستقیم فعال هستند.

کشوریان با بیان اینکه چهار هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی توسط دولت و بنیاد مسکن در دست اجرا است افزود: هزار و ۲۰۰ واحد تاکنون تحویل داده شده و اگر مشکل خاصی ایجاد نشود، ۸۰۰ واحد دیگر نیز در دهه فجر سال جاری افتتاح خواهد شد و پروژه‌های انبوه‌ساز در حال حاضر به‌صورت متوسط ۵۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی افزود: در بخش واگذاری گروهی، زمین‌هایی به متقاضیان تحویل شده اما تکمیل آورده مالی و دریافت پروانه ساخت با مشکلاتی روبرو است و همین مسئله باعث توقف یا کندی روند ساخت برخی واحدها شده است. نمونه بارز آن پروژه ۳۷ هکتاری نیایش با ۶۰۰ واحد واگذار شده و بهره‌مند از آب و برق است که متأسفانه مشارکت متقاضیان برای شروع ساخت اندک بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر تاکید کرد: تأمین خدمات زیربنایی سایت‌های نهضت ملی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها است و طبق آخرین مصوبه شورای عالی مسکن، تأمین خدمات زیربنایی به عهده سه دستگاه یعنی وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی قرار گرفته است و هرکدام موظف به تأمین یک‌سوم اعتبارات مورد نیاز هستند.

آماده‌سازی ۳۶ سایت مسکونی

کشوریان بیان کرد: برای آماده‌سازی ۳۶ سایت مسکونی قراردادهایی به ارزش ۲ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان منعقد شده است که ۴ سایت مهم آن صرفاً در مردادماه امسال با اعتبار ۹۳۰ میلیارد تومان فعال شده‌اند.

وی تاکید کرد: یک سایت در اراضی ۴۵۰ هکتاری شهر بوشهر اکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و سایر سایت‌ها نیز در حال آماده‌سازی هستند، اما تأمین آب و برق اولیه برای بسیاری از واحدهای تحویل شده، همچنان در گرو تخصیص اعتبارات و اقدامات وزارت نیرو و مدیریت برنامه‌ریزی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر تصریح کرد: عدد برآورد شده برای تکمیل خدمات زیربنایی و زیرساختی مسکن استان بوشهر افزون بر ۸.۸ همت ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که پرداخت آن نیازمند همکاری سه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی مطابق قانون است.

وی تاکید کرد: با پیگیری‌های انجام شده در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی، مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان از صندوق ملی مسکن تخصیص داده شده که اگر تخصیص کامل شود، حداقل برق کارگاهی سایت‌های فعال را تأمین خواهیم کرد.

کشوریان افزود: امیدواریم اگر تخصیص‌های جدید تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ برقرار باشد و سهم اعتبارات ملی و استانی طبق قانون پرداخت شود، بخش عمده‌ای از مشکلات خدمات‌رسانی و زیرساختی پروژه‌های مسکن ملی و واگذاری گروهی در استان حل خواهد شد.