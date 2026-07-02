به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اولویت‌بخشی به تأمین زیرساخت‌های پروژه‌های مسکن اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر و تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی، خوشبختانه از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، اعتبارات قابل توجهی برای آماده‌سازی و تامین خدمات زیربنایی در سایت‌های نهضت ملی مسکن استان جذب و تخصیص یافته است.

وی در خصوص نحوه توزیع این اعتبارات بیان کرد: این بودجه از سه منبع اصلی وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی (صندوق ملی مسکن) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر تأمین شده که بر اساس نیازهای فنی و اجرایی پروژه‌ها بین بخش‌های آب، فاضلاب و برق توزیع شده است.

کشوریان افزود: از مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تخصیص یافته توسط وزارت نیرو، مبلغ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال به پروژه های برق‌رسانی و مبلغ ۳۱۰ میلیارد ریال به طرح‌های آب و فاضلاب اختصاص داده شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: همچنین با حمایت‌های صورت گرفته از سوی صندوق ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی، مبلغ سه هزار و ۲۰ میلیارد ریال اعتبار جذب شد که از این میزان، ۷۲۰ میلیارد ریال برای توسعه شبکه برق و ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای شبکه آب و فاضلاب در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این موارد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر نیز مبلغ هزار و ۴۷۳ میلیارد ریال برای این منظور تخصیص داد که از این رقم، هزار و ۵۰ میلیارد ریال برای برق‌رسانی و ۴۲۳ میلیارد ریال برای سایر خدمات زیربنایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سطح استان هزینه شده است.

اصغر کشوریان در پایان خاطرنشان کرد: تکمیل زیرساخت‌ها پیش‌شرط اصلی بهره‌برداری از واحدهای مسکونی است و این اداره کل با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان، تمام توان خود را به کار گرفته است تا پروژه‌های نهضت ملی مسکن با سرعت و کیفیت مناسب به متقاضیان تحویل داده شود.