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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۵

کشوریان: زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن بوشهر توسعه می‌یابد

کشوریان: زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن بوشهر توسعه می‌یابد

بوشهر- مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از تخصیص و تأمین اعتبار پنج هزار و ۹۹۳ میلیارد ریال برای اجرای خدمات زیربنایی در سایت‌های نهضت ملی مسکن این استان از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اولویت‌بخشی به تأمین زیرساخت‌های پروژه‌های مسکن اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر و تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی، خوشبختانه از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، اعتبارات قابل توجهی برای آماده‌سازی و تامین خدمات زیربنایی در سایت‌های نهضت ملی مسکن استان جذب و تخصیص یافته است.

وی در خصوص نحوه توزیع این اعتبارات بیان کرد: این بودجه از سه منبع اصلی وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی (صندوق ملی مسکن) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر تأمین شده که بر اساس نیازهای فنی و اجرایی پروژه‌ها بین بخش‌های آب، فاضلاب و برق توزیع شده است.

کشوریان افزود: از مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تخصیص یافته توسط وزارت نیرو، مبلغ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال به پروژه های برق‌رسانی و مبلغ ۳۱۰ میلیارد ریال به طرح‌های آب و فاضلاب اختصاص داده شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: همچنین با حمایت‌های صورت گرفته از سوی صندوق ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی، مبلغ سه هزار و ۲۰ میلیارد ریال اعتبار جذب شد که از این میزان، ۷۲۰ میلیارد ریال برای توسعه شبکه برق و ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای شبکه آب و فاضلاب در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این موارد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر نیز مبلغ هزار و ۴۷۳ میلیارد ریال برای این منظور تخصیص داد که از این رقم، هزار و ۵۰ میلیارد ریال برای برق‌رسانی و ۴۲۳ میلیارد ریال برای سایر خدمات زیربنایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سطح استان هزینه شده است.

اصغر کشوریان در پایان خاطرنشان کرد: تکمیل زیرساخت‌ها پیش‌شرط اصلی بهره‌برداری از واحدهای مسکونی است و این اداره کل با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان، تمام توان خود را به کار گرفته است تا پروژه‌های نهضت ملی مسکن با سرعت و کیفیت مناسب به متقاضیان تحویل داده شود.

کد مطلب 6877665

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