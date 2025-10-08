تصفیه آب با یک ورقه ارزان قیمت ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، چنین ابداعی یک راه حل ساده، ارزان و قدرتمند برای بحران آب آشامیدنی پاک فراهم می کند.

طبق تحقیق مذکور این ورقه ضدعفونی کننده آب به طور خاص برای مناطقی که با بحران روبرو هستند یا منابع اندکی در اختیار دارند، مناسب است. محققان در این باره نوشته اند، این ورقه فتوکاتالیستی با نیاز اندک انرژی، قدرت بالا و سادگی عملیاتی برای مناطقی که منابع محدودی در اختیار دارند مناسب است و در دنیای واقعی کاربرد دارد.

عملکرد خارق العاده این ورقه مربوط به یک ماده است که به طور خاص مهندسی شده که در واقع یک فتوکاتالیست پلیمری مزدوج شناخته‌شده به نام Cz-AQ است. این ماده هنگامیکه در معرض آب و آفتاب قرار می گیرد عامل های پاک کننده قدرتمندی به رادیکال های آلی متمرکز بر اکسیژن (OCORs) تولید می کند.

این OCOR ها طوری طراحی شده اند تا عمری طولانی تر از رادیکال های پاک کننده معمول داشته باشند. چنین عمر طولانی سبب می شود تا نه تنها باکتری ها را از بین ببرند بلکه آلاینده ها تجزیه و از رشد باکتری جدید به مدت حداقل پنج روز جلوگیری کنند.

در این تحقیق ورقه مذکور بیش از ۵۰ بار بدون از دست دادن ثبات خود، استفاده شد. در تحقیق توضیح داده شده رادیکال های آلی متمرکز بر اکسیژن می توانند از حمله به کاتالیزور جلوگیری و ثبات ایده آلی به ورقه مذکور بدهند. به همین دلیل ارزانی و حفاظت از محیط زیست بودن محصول را تضمین می کنند.

محققان با تست های آزمایشگاهی کارآمدی بالای این ورقه را در مقابل باکتری هایی مانند ای کولای نشان دادند.