به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از ورزشکاران پارا دوومیدانی خوزستانی حاضر در مسابقات قهرمانی جهان هند، پیش از ظهر امروز چهارشنبه در فرودگاه بین‌المللی شهید سلیمانی اهواز برگزار شد. در این مراسم، الهام صالحی، بانوی قهرمان خوزستانی، با افتخار از سومین حضور جهانی خود سخن گفت.

وی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این سومین دوره مسابقات جهانی بود که در آن شرکت کردم و خدا را شکر توانستم در دو رشته پرتاب وزنه و پرتاب نیزه مدال کسب کنم. در رشته پرتاب وزنه موفق به کسب مدال طلا شدم.

صالحی با اشاره به انگیزه‌های معنوی خود افزود: مدال طلایم را با افتخار به ایل غیور بختیاری تقدیم می‌کنم و مدال برنزم را به تک‌تک مردم عزیز ایران. این افتخار متعلق به همه کسانی است که در مسیر موفقیت کنارمان بودند.

این بانوی ورزشکار خوزستانی با روحیه‌ای پرانرژی و انگیزه‌ای مثال‌زدنی، از آمادگی کامل خود برای حضور در رقابت‌ها خبر داد و گفت: با تمام توان در مسابقات شرکت کردم و امیدوارم این مسیر افتخارآفرینی ادامه‌دار باشد.

الهام صالحی یکی از پنج ورزشکار خوزستانی حاضر در مسابقات جهانی هند بود که در کنار صادق بیت‌سیاح، عرفان بندری، امان‌الله پاپی و مربی تیم مهدی فارسی، سهم چشمگیری در افتخارآفرینی ملی داشتند.