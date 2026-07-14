فرزاد الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش‌سوزی منطقه شیخان از توابع بخش نوسود از شب گذشته آغاز شده و از همان ساعات اولیه، تمامی ظرفیت‌های ستاد مدیریت بحران شهرستان برای مهار حریق به منطقه اعزام شده‌اند.

وی افزود: نیروهای مردمی، انجمن‌های محیط‌زیستی، بخشداری نوسود، اداره منابع طبیعی، حفاظت محیط‌زیست، جمعیت هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های مسئول با استفاده از امکانات موجود به صورت هماهنگ در عملیات اطفای حریق مشارکت دارند.

فرماندار پاوه با اشاره به شرایط دشوار منطقه، تصریح کرد: گرمای شدید هوا، وزش باد، مرزی بودن منطقه، توپوگرافی کوهستانی و سختی دسترسی به برخی نقاط، عملیات مهار آتش را با پیچیدگی‌هایی مواجه کرده است، اما تلاش نیروهای عملیاتی بدون وقفه ادامه دارد.

الماسی با قدردانی از حضور و همکاری نیروهای امدادی، دستگاه‌های اجرایی، انجمن‌های محیط‌زیستی و مردم محلی، گفت: همدلی و مشارکت همه بخش‌ها نقش مهمی در مدیریت این حادثه داشته و امیدواریم با تداوم این همکاری، آتش‌سوزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شود.

وی از شهروندان خواست اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به این حادثه را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و خاطرنشان کرد: همه امکانات و ظرفیت‌های شهرستان برای کنترل آتش‌سوزی به کار گرفته شده و آخرین وضعیت عملیات نیز از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.