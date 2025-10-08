تداوم اقدامات سرکوبگرانه اشغالگران در کرانه باختری+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، اقدامات سرکوبگرانه نظامیان رژیم صهیونیستی در کرانه باختری ادامه دارد.
نظامیان صهیونیست به شهرک یعبد در جنوب غرب جنین در کرانه باختری حمله ور شدند.
همچنین در جریان حمله نظامیان اشغالگر به اردوگاه بلاطه در شرق نابلس در کرانه باختری یک فلسطینی بر اثر اصابت گلوله نظامیان اسرائیلی زخمی شد.
منابع محلی از حمله ور شدن نظامیان اشغالگر به روستای عزون در شرق قلقیلیه در کرانه باختری نیز خبر دادند.
همزمان درگیری های شدیدی میان جوانان و کشاورزان فلسطینی با نظامیان اشغالگر و شهرک نشینان مسلح در شهرک عقربا در جنوب شرق نابلس گزارش شده است.
خبر دیگر از کرانه باختری اینکه شهرک نشینان صهیونیست با حمله به مزارع فلسطینی ها در روستای بورین در جنوب نابلس محصولات کشاورزان فلسطینی را دزدیدند.
