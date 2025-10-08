هوای خنک در راه اصفهان؛ احتمال سرمازدگی باغات غرب استان وجود دارد

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، جوی پایدار تا پایان هفته در سطح استان حاکم خواهد بود.

به گفته وی، آسمان در این مدت صاف تا کمی ابری بوده و در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی استان شرایط غبارآلودگی به‌ویژه در نیمه اول روز و وزش باد در ساعات بعدازظهر انتظار می‌رود.

معتمدی با اشاره به اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: با این حال طی روزهای پایانی هفته و اوایل هفته آینده، کاهش دمای کمینه در مناطق غربی استان می‌تواند خطر سرمازدگی را به دنبال داشته باشد.

به گفته وی، مناطق بویین و میاندشت، چادگان، میمه، داران و شهرستان‌های غرب و جنوب استان در این بازه زمانی در معرض خطر سرمازدگی قرار دارند.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۰ درجه سلسیوس و کمینه آن بامداد فردا به ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

به گفته معتمدی، کاشان با بیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.