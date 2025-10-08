  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۱

کاهش محسوس دما در کرمانشاه از پایان هفته

کاهش محسوس دما در کرمانشاه از پایان هفته

کرمانشاه – مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه اعلام کرد: هوای استان تا اوایل هفته آینده عمدتاً صاف است اما از روز جمعه روند کاهش محسوس دما آغاز می‌شود.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین داده‌های هواشناسی، هوای استان از امروز (چهارشنبه) تا یکشنبه هفته آینده، عمدتاً صاف و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط ممکن است در ساعاتی از اواخر وقت پنجشنبه تا صبح شنبه، به‌ویژه در نواحی مرزی استان، با غبار نسبتاً رقیق نیز همراه گردد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تغییرات دمایی طی روزهای آینده، تصریح کرد: متوسط دمای هوا در این مدت روندی کاهشی خواهد داشت و کاهش دما در روزهای جمعه تا یکشنبه محسوس‌تر خواهد بود.

زورآوند در پایان گفت: با توجه به کاهش محسوس دما، به شهروندان و کشاورزان توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی به محصولات و تجهیزات کشاورزی را در نظر بگیرند.

کد خبر 6615835

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها