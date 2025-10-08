کاهش محسوس دما در کرمانشاه از پایان هفته

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین داده‌های هواشناسی، هوای استان از امروز (چهارشنبه) تا یکشنبه هفته آینده، عمدتاً صاف و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط ممکن است در ساعاتی از اواخر وقت پنجشنبه تا صبح شنبه، به‌ویژه در نواحی مرزی استان، با غبار نسبتاً رقیق نیز همراه گردد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تغییرات دمایی طی روزهای آینده، تصریح کرد: متوسط دمای هوا در این مدت روندی کاهشی خواهد داشت و کاهش دما در روزهای جمعه تا یکشنبه محسوس‌تر خواهد بود.

زورآوند در پایان گفت: با توجه به کاهش محسوس دما، به شهروندان و کشاورزان توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی به محصولات و تجهیزات کشاورزی را در نظر بگیرند.