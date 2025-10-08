استاندار کردستان: پروژه «قشلاق-گریزه» فرصتی بزرگ برای رونق گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی بعدازظهر چهارشنبه در نشست با هیأت سرمایه‌گذاری وزارت دفاع از ظرفیت‌های گسترده این استان در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، سلامت و شیلات سخن گفت و از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای استان دعوت کرد.

وی همچنین بر حمایت همه‌جانبه دولت از این سرمایه‌گذاری‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به معرفی پروژه‌های مهم استان تصریح کرد: این پروژه‌ها به‌عنوان فرصت‌های مناسب برای رونق اقتصادی و جذب گردشگران داخلی و خارجی استفاده می‌شود.

استاندار کردستان با اشاره به پروژه گردشگری «قشلاق-گریزه» بیان کرد: این پروژه یکی از پروژه‌های شاخص گردشگری غرب کشور است که می‌تواند موجب رونق اقتصادی و توسعه گردشگری استان شود

وی یادآور شد: این طرح که در مسیر بیش از ۶ کیلومتر در داخل شهر سنندج اجرا می‌شود، شامل لایروبی مسیر رودخانه و ایجاد دریاچه مصنوعی در قلب شهر است که به تغییر چهره شهری سنندج کمک خواهد کرد.

زره‌تن لهونی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، سنندج به یکی از مقاصد اصلی گردشگری در شمال‌غرب کشور تبدیل خواهد شد.

وی پروژه «شهرک سلامت سنندج» را حرکتی برای تسهیل دسترسی به خدمات بهداشتی و توسعه گردشگری سلامت دانست و گفت: هدف آن تجمیع مراکز درمانی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات بهداشتی است و این پروژه همچنین با هدف کاهش ترافیک شهری و توسعه گردشگری سلامت طراحی شده است.

لهونی تأکید کرد: شهرک سلامت با جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، می‌تواند به یکی از نمادهای توسعه نوین کردستان تبدیل شود.

زره‌تن لهونی همچنین از ظرفیت‌های آبی استان کردستان یاد کرد و توسعه شیلات و پرورش ماهی را یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران دانست.

وی اظهار کرد: استان کردستان با دارا بودن منابع آبی فراوان، به‌ویژه در حوزه شیلات، می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم پرورش آبزیان در کشور تبدیل شود.

استاندار کردستان همچنین به طرح‌های دیگر مانند توسعه پروازهای فرودگاه سنندج، ایجاد بندر خشک و دهکده لجستیکی اشاره کرد و این پروژه‌ها را برای جذب سرمایه‌گذاران و تقویت تجارت مرزی استان ضروری دانست.

وی از مسئولان استانی خواست تا در راستای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران در این حوزه‌ها، اقدامات لازم را انجام دهند.

تقدیر از امیر ایرانی به‌دلیل تخصیص پرواز جدید به کردستان

در پایان این نشست، استاندار کردستان از امیر ایرانی به‌دلیل اختصاص یک پرواز جدید به استان کردستان قدردانی کرد و توسعه مسیرهای هوایی را یکی از عوامل کلیدی در رونق گردشگری و تسهیل فرآیندهای اقتصادی استان برشمرد.

در پایان این نشست، اعضای هیأت سرمایه‌گذاری وزارت دفاع به همراه مسئولان استانی از پروژه‌های شهرک سلامت، ابرپروژه گردشگری «قشلاق-گریزه» و پارک نیشتمان سنندج بازدید کرده و روند اجرایی این پروژه‌ها را بررسی کردند.

این بازدیدها نشان از عزم جدی دولت و بخش خصوصی برای تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری در کردستان دارد.