به گزارش خبرنگار مهر، آرش لهونی شامگاه شنبه با حضور در برنامه «خدمت و ایستادگی» با تبریک هفته دولت و گرامیداشت روز پزشک اظهار کرد: در ایام هفته دولت ۵۰۰ پروژه به ارزش بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در استان افتتاح و کلنگ زنی می‌شود.

وی تصریح کرد: از تعداد پروژه‌های یاد شده هست پروژه شاخص بالای ۵۰۰ میلیارد تومان در این هفته بهره برداری خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این استان اظهار کرد: کردستان استانی غنی است که در حوزه‌های مختلف از جمله معادن، کشاورزی، گردشگری و مرزهای بین‌المللی ظرفیت‌های بی‌بدیلی دارد و می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح به یکی از قطب‌های توسعه کشور تبدیل شود.

سهم دو برابری کشاورزی در اقتصاد استان

استاندار کردستان با اشاره به نقش کشاورزی در اقتصاد استان گفت: سهم کشاورزی در اقتصاد کردستان ۱۷ درصد است، در حالی که میانگین کشوری تنها ۷.۳ درصد است و این آمار نشان می‌دهد که کشاورزی می‌تواند پیشران اصلی توسعه استان باشد.

وی افزود: کردستان در هشت محصول کشاورزی دارای رتبه ملی است و گندم این استان رتبه دوم کشور و گندم دیم رتبه نخست کشور را دارد.

وی یادآور شد: زمین‌های حاصلخیز و تنوع محصولات نیز فرصت کم‌نظیری برای توسعه کشاورزی استان فراهم کرده است.

معادن غنی و ظرفیت‌های گردشگری

لهونی در ادامه گفت: کردستان جزو پنج استان اول کشور از نظر ذخایر معدنی است و علاوه بر آن، طبیعت بکر، رویدادهای فرهنگی و آداب و رسوم مردم، ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه گردشگری به‌ویژه گردشگری سلامت ایجاد کرده است.

وی با اشاره به برنامه استان برای توسعه گردشگری سلامت اظهار داشت: زمینی به وسعت ۱۰۵ هکتار در سنندج برای ایجاد «شهرک سلامت» در نظر گرفته شده است تا علاوه بر کاهش بار ترافیکی مرکز شهر، بستری مناسب برای جذب گردشگران سلامت از اقلیم کردستان عراق فراهم شود.

حمل‌ونقل رمز توسعه کردستان است

استاندار کردستان حمل‌ونقل و لجستیک را مهم‌ترین رمز توسعه استان عنوان کرد و گفت: تا زمانی که مشکلات حمل‌ونقل حل نشود، توسعه استان محقق نخواهد شد.

لهونی تصریح کرد: با هدف انتقال کالا از بنادر جنوب کشور به استان از طریق راه آهن و انجام امور گمرکی بندر خشک و دهکده لجستیک در استان کردستان ایجاد می‌شود.

وی از اجرای پروژه‌های مهم راه‌سازی خبر داد و افزود: کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب کشور از بوکان تا کرمانشاه در حال اجراست و تاکنون ۶۹ درصد پیشرفت داشته است.

وی تصریح کرد: همچنین محورهای سنندج–مریوان، سقز–بانه و بیجار–زنجان نیز در دست اجرا هستند و امسال برای این کریدور ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که معادل مجموع اعتبار چهار سال گذشته است.

افزایش پروازها و توسعه حمل‌ونقل ریلی

لهونی با اشاره به محدودیت پروازهای استان گفت: در حال حاضر تنها دو پرواز فعال در استان داریم اما توافق شده است تعداد پروازها به مرور افزایش یافته و به روزی دو پرواز برسد تا رفت‌وآمد سرمایه‌گذاران، متخصصان و مقامات به استان تسهیل شود.

وی همچنین از اجرای پروژه خط‌آهن بیجار–زنجان و ساخت ایستگاه‌های قروه و دهگلان خبر داد و گفت: حدود هزار میلیارد تومان قرارداد در این حوزه منعقد شده است.

پیگیری پروژه‌های بزرگ صنعتی و پتروشیمی

استاندار کردستان در ادامه به پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: با شرکت ملی پتروشیمی مذاکراتی انجام شده تا واحدهایی به نام استان کردستان اما در جنوب کشور ایجاد شود.

وی گفت؛ در این طرح، حساب‌های بانکی و نیروی انسانی به طور کامل متعلق به استان کردستان خواهد بود تا منافع اقتصادی آن به مردم استان بازگردد.

وی تصریح کرد: رعایت الزامات زیست‌محیطی در همه پروژه‌های صنعتی الزامی است و توسعه صنعت نباید به طبیعت ارزشمند استان آسیب وارد کند.

تقویت دیپلماسی اقتصادی و معیشت مرزنشینان

لهونی دیپلماسی اقتصادی و مرزی با اقلیم کردستان عراق را از اولویت‌های جدی مدیریت استان عنوان کرد و گفت: برگزاری اجلاس استانداران مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق در سنندج و توافق برای نشست‌های سه‌ماهه بازرگانان، نشان‌دهنده اهمیت روابط اقتصادی مرزی است.

وی با اشاره به اجرای قانون تجارت مرزنشینان افزود: این قانون امکان واردات ۵۴۰ میلیون دلار کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی را فراهم کرده و می‌تواند تحولی جدی در اقتصاد شهرستان‌های مرزی ایجاد کند.

پروژه‌های گردشگری شاخص در سنندج

استاندار کردستان همچنین به پروژه‌های شاخص گردشگری اشاره کرد و گفت: پروژه ۶.۳ کیلومتری قشلاق‌گِریزه در سنندج با هدف ایجاد یک دریاچه گردشگری در حال اجراست و می‌تواند به یک طرح ماندگار برای استان تبدیل شود.

وی اضافه کرد: پروژه تل‌کابین سنندج نیز که بیش از دو دهه بلاتکلیف مانده بود، با فسخ قرارداد شرکت قبلی و آماده‌سازی فراخوان واگذاری به سرمایه‌گذار جدید، دوباره در دستور کار قرار گرفته است.

لهونی در پایان خاطرنشان کرد: استان کردستان استانی غنی با ظرفیت‌های متنوع است. در کنار توسعه کشاورزی، حمل‌ونقل و گردشگری، تلاش ما جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تقویت مناسبات مرزی و ایجاد صنایع نوین خواهد بود و امیدواریم با حمایت مردم و همکاری دولت، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این استان باشیم.