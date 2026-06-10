اختصاص ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای پروژه گردشگری قشلاق ـ گریزه سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی عصر چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان اظهار کرد: با وجود شرایط خاص ماه‌های گذشته و تأثیر آن بر روند اجرای برخی طرح‌ها، برنامه‌های توسعه‌ای استان متوقف نشد و پروژه‌های اولویت‌دار با پیگیری مدیران دستگاه‌های اجرایی دنبال شد.

وی با اشاره به تأثیر شرایط کشور بر اجرای طرح‌های عمرانی افزود: هرچند برخی پروژه‌های زیرساختی با محدودیت‌هایی مواجه شدند، اما روند پیشرفت طرح‌های مهم استان ادامه یافت و اقدامات مؤثری در این حوزه انجام شد.

بندرخشک سنندج در آستانه اخذ مجوز نهایی

استاندار کردستان بندرخشک و دهکده لجستیک سنندج را از مهم‌ترین پروژه‌های اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: موقعیت جغرافیایی کردستان و نزدیکی آن به پایتخت، ظرفیت مناسبی برای تبدیل استان به یکی از محورهای مهم حمل‌ونقل و تجارت کشور فراهم کرده است.

وی افزود: اجرای این پروژه در سال‌های اخیر همواره در دیدارها و سفرهای مسئولان ملی مورد تأکید قرار گرفته و روند اخذ مجوزهای لازم نیز با جدیت پیگیری شده است.

زره‌تن لهونی با بیان اینکه مراحل قانونی صدور مجوز بندرخشک تقریباً به پایان رسیده است، تصریح کرد: تنها برگزاری یک نشست از سوی ستاد لجستیک کشور برای صدور مجوز رسمی این طرح باقی مانده است.

جانمایی ۶۰ هکتاری در کنار ایستگاه راه‌آهن

وی درباره محل اجرای پروژه گفت: برای آغاز فاز نخست بندرخشک و دهکده لجستیک سنندج، زمینی به وسعت ۶۰ هکتار در مجاورت ایستگاه راه‌آهن این شهر پیش‌بینی شده است.

استاندار کردستان اضافه کرد: بهره‌برداری از این مجموعه امکان انجام تشریفات گمرکی در سنندج را فراهم می‌کند و فعالان اقتصادی می‌توانند از طریق شبکه ریلی نسبت به جابه‌جایی کالا اقدام کنند؛ موضوعی که به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل مبادلات تجاری منجر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از نهایی شدن مجوز و ابلاغ رسمی آن، جزئیات بیشتر این طرح به اطلاع مردم استان خواهد رسید.

تداوم پروژه‌های راه‌سازی و تأمین اعتبار طرح گردشگری

زره‌تن لهونی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های راه‌سازی استان اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی در تمامی قطعات طرح‌های راه‌سازی فعال است و روند پیشرفت این پروژه‌ها ادامه دارد.

وی همچنین از تخصیص اعتبار برای اجرای طرح گردشگری قشلاق ـ گریزه سنندج خبر داد و افزود: در پی پیگیری‌های انجام‌شده و براساس دستور رئیس‌جمهور، مبلغ یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه در اختیار قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش قرار گرفته است.

استاندار کردستان با اشاره به آغاز فعالیت سامانه فوریت‌های اداری «فواد» در استان گفت: هر اقدامی که منجر به افزایش رضایت شهروندان از خدمات دستگاه‌های اجرایی شود، در تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نقش مؤثری خواهد داشت.

وی بر ضرورت آسیب‌شناسی تجربه سامانه‌های مشابه تأکید کرد و افزود: بررسی نقاط ضعف و قوت این سامانه‌ها می‌تواند زمینه ارائه خدمات کارآمدتر و پاسخگویی بهتر به شهروندان را فراهم کند.

زره‌تن لهونی با بیان اینکه کردستان هفدهمین استان کشور است که به این سامانه مجهز می‌شود، اظهار کرد: همکاری دستگاه‌های اجرایی برای موفقیت این طرح ضروری است و رعایت حقوق مراجعان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.