امامی یگانه: ستاد انتخابات شوراهای شهر اردبیل فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه صبح یکشنبه در نشست فرمانداران استان اردبیل اظهار کرد: این ستاد با هدف هماهنگی و اتخاذ تصمیمات برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت سال آینده آغاز بهکار کرده است.
وی با اشاره به احصای نظام مسائل شهرستانها افزود: در طول سفرهای شهرستانی انجامگرفته، ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای اولویتدار شهرستانی تخصیص یافته و روند اجرای آنها در حال رصد است.
استاندار اردبیل همچنین مبادله موافقتنامه برای تخصیص ۲هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل تملک داراییهای سرمایهای برای پروژههای شهرستانی را یادآور شد و و خواستار پیگیری و رصد روند اجرای پروژهها توسط فرمانداران شد.
امامی یگانه تأمین آب شرب پایدار و تکمیل زیرساختهای آبی استان را از ضرورتهای اصلی برشمرد و بیان کرد: ۳هزار میلیارد تومان از محل سفر رئیسجمهور به اردبیل برای توسعه پروژههای آبی در بخشهای مختلف اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اجرای نهضت مدرسهسازی، فرمانداران را به شناسایی زمین و جلب مشارکت خیرین برای اجرای این طرح فراخواند و همچنین خواستار پیگیری فرمانداران برای فعال شدن شورای پیشرفت محلات در شهرستانها شد.
استاندار اردبیل با اشاره به اینکه همایش بینالمللی سرمایهگذاری طی پاییز امسال در استان برگزار خواهد شد، تصریح کرد: فرمانداران باید برای جذب سرمایهگذار در شهرستانهای خود برنامهریزی کنند.
گفتنی است در این نشست، مدیران عامل شرکتهای آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق و آب منطقهای به تشریح طرحهای مرتبط با آبرسانی، فاضلاب، تأمین آب صنایع و کشاورزی و انرژی خورشیدی پرداختند و همچنین ابراهیم امامی بهعنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل معرفی شد.
