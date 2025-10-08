تولید ۷.۵ میلیارد مترمکعب گاز شیرین در پالایشگاه هفتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجتمع گاز پارس جنوبی، مهرداد عبدی با اشاره به دریافت بیش از ۹ میلیارد مترمکعب گاز ترش از سکوهای دریایی و تزریق بیش از ۷.۵ میلیارد مترمکعب گاز شیرین از پالایشگاه هفتم به شبکه سراسری در نیمه نخست امسال گفت: این اقدام حیاتی نقش مهمی در تضمین پایداری انرژی و تأمین مستمر سوخت بخشهای صنعتی، خانگی و تجاری دارد.
وی با بیان اینکه در همین بازه، حدود ۲۹۰ هزار تن اتان به مجتمعهای پتروشیمی منطقه ارسال شد که سهم قابلقبولی در توسعه زنجیره ارزش، صنایع پاییندستی و اشتغال پایدار دارد، افزود: همچنین بیش از ۸.۵ میلیون بشکه میعانات گازی، نزدیک به ۲۵۰ هزار تن پروپان و ۱۷۰ هزار تن بوتان تولید شده است که افزون بر پاسخگویی به نیاز داخلی، به افزایش صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور کمک میکند.
مدیر پالایشگاه هفتم پارس جنوبی با اشاره به این عملکرد موفق یادآور شد: کسب این موفقیت، نشاندهنده ظرفیت بالای پالایشگاه و توان عملیاتی کارکنان متعهد در مدیریت منابع، فرآوری هوشمند و بهرهبرداری حداکثری از ذخایر گازی است.
