به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، احمد باهوش با بیان اینکه مجتمع گاز پارس جنوبی با تولید روزانه ۵۷۰ میلیون مترمکعب گاز، بیش از ۷۵ درصد سهم تولید و تأمین گاز کشور را در اختیار دارد، گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، بیش از ۹ میلیارد و ۵۵۰ میلیون مترمکعب گاز در پالایشگاه‌های سیزده‌گانه این مجموعه تولید، شیرین‌سازی و به خط سراسری تزریق شده است.

وی افزود: بزرگ‌ترین مرکز تولید انرژی کشور افزون بر تولید گاز، محصولات اتان، پروپان، بوتان، میعانات گازی و گوگرد نیز تولید می‌کند و نقش مهمی در چرخش و شکوفایی اقتصاد کشور دارد.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در ادامه به تولید میعانات گازی این بازه زمانی اشاره و تصریح کرد: با تلاش متخصصان و کارکنان پالایشگاه‌های این مجموعه و با تکیه بر توان و دانش بومی بیش از ۱۲۴ میلیون و ۹۶۹ هزار و ۴۷۳ بشکه میعانات گازی تولید شده است.

باهوش ادامه داد: عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی نیز در ۶ ماه امسال انجام شده است و در پالایشگاه پنجم طبق برنامه از تاریخ ۱۱ مهرماه آغاز و تا ۲۴ مهرماه تکمیل می‌شود.

وی اظهار کرد: تعمیرات اساسی با تمهیدهایی که انجام شد، با ارسال گاز از طریق خطوط بین پالایشگاهی برای پالایشگاه‌های ششم، هفتم، هشتم و چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی بدون کاهش خوراک دریافتی از سکو، انجام شد.