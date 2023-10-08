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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۷

شیرین‌سازی ۹ میلیارد مترمکعب گاز در پارس جنوبی

شیرین‌سازی ۹ میلیارد مترمکعب گاز در پارس جنوبی

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی اعلام کرد که در ۶ ماه نخست امسال، بیش از ۹ میلیارد و ۵۵۰ میلیون مترمکعب گاز در این مجموعه شیرین‌سازی و به خط سراسری گاز تزریق شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، احمد باهوش با بیان اینکه مجتمع گاز پارس جنوبی با تولید روزانه ۵۷۰ میلیون مترمکعب گاز، بیش از ۷۵ درصد سهم تولید و تأمین گاز کشور را در اختیار دارد، گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، بیش از ۹ میلیارد و ۵۵۰ میلیون مترمکعب گاز در پالایشگاه‌های سیزده‌گانه این مجموعه تولید، شیرین‌سازی و به خط سراسری تزریق شده است.

وی افزود: بزرگ‌ترین مرکز تولید انرژی کشور افزون بر تولید گاز، محصولات اتان، پروپان، بوتان، میعانات گازی و گوگرد نیز تولید می‌کند و نقش مهمی در چرخش و شکوفایی اقتصاد کشور دارد.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در ادامه به تولید میعانات گازی این بازه زمانی اشاره و تصریح کرد: با تلاش متخصصان و کارکنان پالایشگاه‌های این مجموعه و با تکیه بر توان و دانش بومی بیش از ۱۲۴ میلیون و ۹۶۹ هزار و ۴۷۳ بشکه میعانات گازی تولید شده است.

باهوش ادامه داد: عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی نیز در ۶ ماه امسال انجام شده است و در پالایشگاه پنجم طبق برنامه از تاریخ ۱۱ مهرماه آغاز و تا ۲۴ مهرماه تکمیل می‌شود.

وی اظهار کرد: تعمیرات اساسی با تمهیدهایی که انجام شد، با ارسال گاز از طریق خطوط بین پالایشگاهی برای پالایشگاه‌های ششم، هفتم، هشتم و چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی بدون کاهش خوراک دریافتی از سکو، انجام شد.

کد مطلب 5906116

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