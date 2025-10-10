جشنواره شبیه یک نمایش موقتی بود تا حمایت از افراد توانمند

مریم ندیمی برگزیده نهمین جشنواره اسباببازی در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: پس از اینکه موفق شدم در نهمین جشنواره اسباببازی جایزه بخش عروسک را دریافت کنم، با چند ناشر فعال در زمینه کتاب و عروسک گفتوگوهایی داشتم. آنها در ابتدا استقبال خوبی نشان دادند و قرار بود با من تماس بگیرند اما تا امروز هیچ خبری از آنها نشده است. در آن زمان انرژی و انگیزه بسیاری برای ادامه کار داشتم، اما اکنون احساس میکنم این انگیزه کاملاً از بین رفته است.
وی ادامه داد: در روستای عباسآباد واقع در استان مازندران زندگی میکنم. به همراه چند نفر، گروهی را تشکیل دادیم تا عروسکهای «قصههای من و بابام»، را تولید کنیم. این عروسکها برگرفته از کتابی با همین عنوان است. همچنین تصمیم داریم عروسکهای مختلف دیگری را که برگرفته از کتابهای حوزه کودک و نوجوانان است، در سراسر کشور معرفی کنیم. علاقهام این بود که کارگاهی راهاندازی کنم تا علاوه بر اشتغال خودم، برای همکارانم در این روستا نیز فرصت کاری فراهم کرده و بتوانیم عروسکهای هدفمند برای کودکان تولید کنیم.
این تولیدکننده ادامه داد: عروسکهای هدفمند برای من به این معنا هستند که بتوانند ارتباط نزدیکی با داستانها و کتابهای کودکانه داشته باشند؛ مانند عروسکهای «قصههای من و بابام» که برگرفته از همان داستان هستند. حتی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز صحبت کردهام، اما پاسخ آنها به گونهای، بیشتر رد کردن پیشنهاد بود تا علاقه به همکاری؛ این در حالی است که همان جشنوارهای که در آن برگزیده شدم، توسط همین کانون برگزار شده بود.
وی افزود: در این مدت، تنها از طریق یکی از پلتفرمها توانستهام عروسکهایم را برای فروش عرضه کنم که خوشبختانه تا حدودی مورد استقبال قرار گرفته است. مشکل اصلی برای من، بازار کار است. با وجود اینکه مواد اولیه لازم را تهیه کردهام و نیروهای کافی برای تولید دارم، چالش بزرگ نبود بازار مناسب برای عرضه محصولات است.
ندیمی گفت: مواد اولیهای که استفاده میکنم، شامل پارچه و الیاف است، اما همین الیاف به شدت گران شدهاند. از طرفی، برای تولید محصول باکیفیت، تمایل دارم از الیاف مرغوبتر استفاده کنم. تاکنون هشت سال است که در این زمینه فعالیت میکنم و نیاز شدید به حمایت مالی و ایجاد یک بازار مناسب برای محصولاتم دارم. زندگی در روستا شرایطی فراهم کرده که بیشتر به حمایت مسئولان، بهویژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نیاز داشته باشم؛ چراکه برگزیده همان جشنوارهای بودم که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار کرد.
برگزیده نهمین جشنواره اسباببازی گفت: انتظار داشتم پس از موفقیت در جشنواره، کانون پرورش فکری مرا به بازار کار معرفی کند تا بتوانم بیشتر در این حوزه رشد کنم. اما هیچ اتفاق مؤثری رخ نداد و جشنواره بیشتر شبیه یک نمایش موقتی بود تا حمایتی واقعی از افراد توانمند.
