بررسی بیش از ۳۰۰ پرونده صدور اسناد کشاورزی در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر چهرشنبه کامران کریمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه به همراه معاون اداره ثبت و تیم کارشناسی جهاد کشاورزی و اداره ثبت، بیش از ۳۰۰ پرونده کشاورزی شهرستان را برای صدور اسناد بررسی کردند.
شهرستان کرمانشاه دارای سه حوزه ثبتی شامل نواحی یک، دو و بخش ماهیدشت است و حجم پروندهها برای صدور اسناد کشاورزی بسیار بالاست. مسئولان اعلام کردند که به منظور تسریع و دقت در کار، گروههای کارشناسی روزهای متوالی روی این پروندهها فعالیت میکنند و در آینده نزدیک، گزارشی از میزان صدور اسناد به اطلاع عموم خواهد رسید.
این اقدام با هدف ساماندهی اسناد کشاورزی، تسهیل مالکیت قانونی و حمایت از کشاورزان منطقه انجام میشود.
نظر شما