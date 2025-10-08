اعلام هشدار آتش سوزی در عرصه های جنگلی مازندران

مهرداد خزایی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و گرم شدن دما در روزهای آتی، تمهیدات ویژه برای مقابله با آتش‌سوزی‌ها انجام شد.

وی با اشاره به افزایش دما اخیر و پیش‌بینی احتمال بروز آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع، ضمن اعلام هشدار به تما می کارکنان این اداره کل، بر لزوم آمادگی و نظارت مستمر تاکید کرد.

خزایی‌پول با بیان اینکه در این فصل ، زمان حساسی برای منابع طبیعی کشور است، گفت: همه‌ قسمت‌های ستاد و شهرستان‌ها باید آمادگی کامل برای هرگونه بحران را داشته باشند. ما باید. تمام اقدامات پیشگیرانه را برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع انجام دهیم و به اطلاع‌رسانی به عموم مردم در خصوص جلوگیری از آتش‌سوزی‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی وظیفه‌ای حساس در این ایام دارد و نیاز است تا با گشت‌زنی‌های مستمر و نظارت دقیق، هرگونه علائم احتمالی بروز آتش‌سوزی را شناسایی کرده و به سرعت واکنش نشان دهند.

در پایان، خزایی ‌پول با بیان اینکه تمامی کارکنان با دقت و هوشیاری، از منابع طبیعی در برابر تهدید آتش‌سوزی‌ها حفاظت کنند و به نحوی عمل نمایند که شاهد حفظ ذخایر طبیعی کشور و پیشگیری از بحران‌های خطرناک باشیم از همشهریان گرامی درخواست کرد با رعایت بعضی از مسائل مانند روشن نکردن آتش در مراتع و جنگل‌ها، رها نکردن بطری‌های پلاستیکی و شیشه‌ای در طبیعت، نیانداختن فیلتر سیگار در طبیعت از ایجاد حریق جلوگیری و در صورت مشاهده حریق با شماره ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع رسانی کنند.