رقابت ۵۹۲۰ نفر در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته در خراسان جنوبی

احمد خامسان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ تعداد پنج هزار و ۹۲۰ نفر در استان خراسان جنوبی به رقابت می‌پردازند.

وی تصریح کرد: این آزمون در ۴ شهرستان بیرجند، قاین، طبس و فردوس در سه نوبت آزمونی در روز پنجشنبه صبح و عصر و جمعه صبح برگزار می‌شود.

خامسان در ادامه افزود: در آزمون سال ۱۴۰۵، ۵۴ درصد داوطلبان خانم و ۴۶ درصد آقایان هستند و در دانشگاه بیرجند چهار هزار و۲۱۳ نفر رقابت می‌کنند.

به گفته وی، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در دانشگاه بیرجند با حضور هزار و ۴۷۶ داوطلب شامل ۷۱۵ داوطلب زن و ۷۶۱ داوطلب مرد در روز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ آغاز شد.

در آزمون کارشناسی ارشد سال جاری، چهار هزار و ۲۱۳ داوطلب در حوزه‌های امتحانی دانشگاه بیرجند در سه نوبت به رقابت می‌کنند.

وی تصریح کرد: در اولین روز آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در دانشگاه بیرجند در نوبت صبح روز پنجشنبه، هزار و ۴۷۶ داوطلب شامل ۷۱۵ داوطلب زن و ۷۶۱ داوطلب مرد در حوزه‌های آزمونی پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی به رقابت پرداختند.

همچنین در آزمون نوبت بعدازظهر پنج‌شنبه هم ۳۵۵ داوطلب شامل ۱۷۸ داوطلب زن و ۱۷۷ داوطلب مرد در دانشکده ادبیات و علوم انسانی در این آزمون حضور دارند.

رئیس دانشگاه بیرجند گفت: در مجموع هزار و ۸۳۱ داوطلب در آزمون (صبح و بعدازظهر پنج‌شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵) به رقابت می‌پردازند.

خامسان یادآور شد: دومین روز آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در نوبت صبح روز جمعه با حضور دو هزار و ۳۸۲ داوطلب شامل هزار و ۳۵۳ داوطلب زن و هزار و ۲۹ داوطلب مرد در حوزه‌های آزمونی دانشکده مهندسی، پردیس علوم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی و سالن امید دانشگاه بیرجند به رقابت پرداختند.