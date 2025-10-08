به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دورهمی از سلسله نشستهای «روایت شهر» عصر امروز در تهران برگزار شد.
این برنامه با هدف تبادل نظر تخصصی، تقویت گفتمان هویتمحور و تجلیل از تلاشهای ارزشمند اصحاب رسانه در عرصه مدیریت شهری برگزارشد.
در این گردهمایی، ضمن پاسداشت نقش بیبدیل رسانهها در ثبت رویدادها و انعکاس صدای شهروندان، از «کانون خبرنگاران شهر تهران» نیز بهصورت رسمی رونمایی شد.
نبرد ۱۲ روزه، برای تهران هویت تازهای رقم زد
محمدامین توکلیزاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در این مراسم با اشاره به نقش مردم پایتخت در حوادث اخیر گفت: کانون این نبرد بیتردید تهران بود و مردم این شهر نقش بیبدیلی در آن ایفا کردند.
وی افزود: تهران با این جنگ ۱۲ روزه، شناسنامهای تازه پیدا کرد. این شهر همواره الگوساز بوده، اما این رویداد جهانی که مرکز آن تهران بود، هویت جدیدی به آن بخشید. همه ما که دست به قلم هستیم، موظفیم این هویت تازه را روایت کنیم.
توکلیزاده با اشاره به تلاش رژیم صهیونیستی برای تحریف واقعیتها گفت: آنها تاکنون پنج مستند بلند از زاویه دید خود ساختهاند و در جعل تاریخ و مظلومنمایی سابقهای طولانی دارند. روایت درست و قهرمانانه این نبرد میتواند بهتدریج نشان دهد ملت ایران در کجای تاریخ ایستادهاند.
معاون شهردار تهران همچنین رفتار مردم در روزهای بحران را تحسین کرد و اظهار داشت: در روزهایی که تهران درگیر این رخداد بود، مردم با آرامش رفتار کردند؛ تنها به اندازه نیاز خرید میکردند و هیچ صحنهای از غارت یا بینظمی دیده نشد رفتاری که در بسیاری از کشورهای دیگر سابقه نداشته است. این فرهنگ میان ایرانیان، حاصل سالها تمدن و همبستگی است و یکشبه به وجود نیامده است.
نظر شما