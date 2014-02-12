به گزارش خبرنگار مهر، سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های ایران فردا پنجشنبه با انجام 17 دیدار از هفته سوم از دور برگشت پیگیری می شود که در مهمترین دیدار تیم های اول و دوم جدول در مصافی رودرو تکلیف قهرمان را مشخص می کنند. ضمن اینکه حواس قمی ها به دیدار با پایخت نیز معطوف است چرا که لغزش در این دیدار به معنای از دست دادن قهرمانی است.

از بازي عقب افتاده سوپر لیگ مهمترین بازی را دو تیم آذر خودرو نوين مقابل تيم لوله سبز آسيا (پايتخت) برگزار می کنند. تیم های دوم و سوم جدول که مدتهاست انتظار یکدیگر را می کشند. تقابل اين دو تيم هم در كاتا و هم در كوميته مي تواند با بيشترين حساسيت دنبال شود؛ از رويايي فريد حقيقي از پايتخت و داود شاهچراغي از آذر خودرو در كاتاي انفرادي تا كاتاي تيمي كه امير ياري، فريد حقيقي و مرتضي حسن زاده را برابر تيم جمشيد حسيني، بهنام قاسمي و رضا خداشناس قرار مي دهد.

اگر چه كفه ترازو روي كاغذ به نفع کاتاروهای پايتختي ها سنگين تر است، اما بايد باور داشت كه خودرو سواران به همين راحتي ميدان را خالي نخواهند كرد.در بخش كوميته هم نبرد واقعي از همان وزن 55- کیلوگرم آغاز شده و تا آخرین وزن ادامه خواهد داشت. دیدارميلاد تيغي دارنده برنز جوانان جهان در سال 2013 با محمد شايگان قهرمان سابق جوانان آسيا ، پیكار امير مهدي زاده از آذر خودرو مقابل مجتبي شكوهي قهرمان جوانان آسيا در سال 2008 ، مصاف شاهين جعفري قهرمان اسبق جوانان جهان و سعيد عليپور نفر سوم آسيا در سال 2012 ، و تقابل پيمان سلطانيان،نفر سوم زير 21ساله هاي آسيا در سال 2010 و محسن برخورداري بلند قامت برابر سامان حيدري و مهدي دولي خاني از مهمترین مبارزات انفرادی این دیدار خواهد بود.

آذر خودرو بعد از این دیدار حساس به مصاف دانشگاه آزاد می رود. خودروسواران در قم نتیجه دور رفت را به حریف واگذار کرده اند و این بار برای انتقام و هموار کردن راه قهرمانی به تهران می آیند. دیدار دو تيم بدون توجه به جدول از اين حيث اهميت بیشتری پیدا می کند که بسیاری از ملی پوشان سالهای اخیر کاراته ایران به مصاف هم خواهند رفت.

در کاتا پیروزی قمی ها همانند دور رفت محتمل تر به نظر می رسد. در كوميته، مبارزه مجيد حسن نيا و محمد شايگان ، هامون درفشي پور قهرمان آسيا و امير مهدي زاده قهرمان جهان ، حسين سمندر با سعيد عليپور ، بهمن عسگري با ابراهيم حسن بيگي ،مهدي سلطاني با هادی داودآبادي باخت و پيكار سامان حيدري و دولي خاني برابر ذبيح اله پورشيب و سجاد گنج زاده و شاید هم سعید احمدی بسيار حايز اهميت خواهد بود.

اما طبق برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ فدراسیون کاراته در مرحله نخست، شهید داورزنی قرچک به مصاف تیم آوای رزم می رود، لوله سبز آسیا (پایتخت) با فولاد مبارکه سپاهان دیدارمی کند، برق هرمزگان با باشگاه پرهام مبارزه خواهد کرد، جندی شاپور شیراز به مصاف تیم آذر خودرو نوین قم می رود و مناطق نفت خیز جنوب رودرروی تیم دانشگاه آزاد اسلامی قرار خواهد گرفت.

در مرحله دوم لوله سبز آسیا و آوای رزم با هم مبارزه خواهند کرد، برق هرمزگان درمقابل شهید داورزنی قرچک قرار می گیرد، جندی شاپور شیراز به مصاف فولاد مبارکه سپاهان می رود، مناطق نفت خیز جنوب و باشگاه پرهام مقابل هم صف آرایی می کنند و در یک دیدار حساس دو تیم دانشگاه آزاد اسلامی و آذرخودرو نوین قم مقابل هم قرار خواهند گرفت .