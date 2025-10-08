  1. استانها
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۰

رونمایی از ترجمه کردی رمان «مادرم دوبار گریست» در بانه

رونمایی از ترجمه کردی رمان «مادرم دوبار گریست» در بانه

بانه- ترجمه کردی رمان «مادرم دوبار گریست» اثر ابراهیم یونسی با عنوان «دایکم دوو جار گریا» رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «دایکم دوو جار گریا» (ترجمه کردی رمان «مادرم دوبار گریست» نوشته دکتر ابراهیم یونسی) شامگاه چهارشنبه با حضور جمعی از علاقه‌مندان فرهنگ و ادب، استادان دانشگاه، نویسندگان و مسئولان محلی در شهرستان بانه برگزار شد.

این برنامه فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و حمایت از نویسندگان و مترجمان بومی، به همت اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان بانه و همکاری دانشگاه پیام نور این شهرستان برگزار شد و با استقبال گسترده‌ای همراه بود.

در بخش اصلی مراسم، نویسندگان و پژوهشگران برجسته‌ای همچون عرفان صاحبی، فاتح مهدوی، بابک صحرانورد و قادر امین قدسی به بررسی جنبه‌های روان‌شناختی اثر، تحلیل مقایسه‌ای بین نسخه اصلی و ترجمه، و جایگاه آثار دکتر ابراهیم یونسی در ادبیات معاصر ایران پرداختند.

در ادامه، آیین رونمایی و امضای کتاب با حضور مترجم اثر، آقای قادر امین قدسی، برگزار شد، این مترجم پرتلاش که پیش‌تر ۹ عنوان اثر تألیفی و ترجمه‌ای منتشر کرده، در اقدامی نمادین، یک نسخه از کتاب را به موزه دکتر ابراهیم یونسی و سه نسخه دیگر را به کتابخانه عمومی شهرستان بانه اهدا کرد.

گفتنی است؛ رمان «مادرم دوبار گریست» نوشته دکتر ابراهیم یونسی، نویسنده و مترجم برجسته و از چهره‌های فرهنگی زاده بانه، نخستین‌بار در سال ۱۳۷۷ منتشر شد، این اثر، روایتی واقع‌گرایانه از زندگی و دگرگونی‌های روانی یک نوجوان کرد است که اکنون با ترجمه آقای قدسی در دسترس مخاطبان کردی‌زبان قرار گرفته است.

