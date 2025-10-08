گزارش وزیر امور خارجه از عملکرد ستاد دیپلماسی استانی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر طرح موضوعات و مسائل اجرایی دستگاه‌ها توسط اعضای دولت، وزیر امور خارجه گزارشی از فعالیت‌های ستاد دیپلماسی استانی و تعاملات استان‌های مرزی با همسایگان ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، با توجه به همجواری ۱۵ استان با ۱۶ کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران، یکی از سیاست‌ها و رویکردهای جدی دولت چهاردهم، استفاده از ظرفیت تعامل با همسایگان پرتعداد کشورمان است و بر همین مبنا، ستاد دیپلماسی استانی در وزارت امور خارجه برای کمک به گسترش همکاری‌های مرزی میان شهرهای دو سوی مرز با همسایگان تشکیل شده است.

در جلسه امروز هیئت دولت همچنین سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گزارش مفصلی از برنامه‌ها، کارکردها و اقدامات نیروی انتظامی در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف ماموریتی ارائه کرد.

همچنین در این جلسه، تعدادی از آئین‌نامه‌های اجرایی نیز مورد تصویب قرار گرفت.