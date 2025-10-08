به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه چهارشنبه در نشست هماندیشی فرصتهای سرمایهگذاری سمنان به میزبانیفرمانداریشهرستان، با اشاره به ظرفیتهای متنوع شهرستان در حوزههای گردشگری، کشاورزی، انرژی و زیرساخت، از آمادگی کامل شهرستان برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی خبر داد و تأکید کرد: سمنان آماده پذیرش ۱۰۰ درصدی سرمایهگذاران در تمامی بخشها است.
وی با تأکید بر اهمیت برنامهریزی هدفمند برای رونق اقتصادی گفت: آماده سرمایهگذاری ۱۰۰ درصدی در سطح شهرستان سمنان هستیم و از تمامی علاقهمندان و سرمایهگذاران برای حضور در این عرصه استقبال میکنیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای متنوع سرمایهگذاری در سمنان اظهار داشت: منطقه آبگرم سمنان یکی از فرصتهای ارزشمند سرمایهگذاری است که با توجه به تردد سالانه بیش از ۲۰ میلیون مسافر از محور تهران ـ مشهد، قابلیت تبدیل به یک قطب گردشگری درمانی و تفریحی را دارد.
فرماندار سمنان با اشاره به ظرفیتهای تاریخی شهرستان گفت: کاروانسرای شاهعباسی سمنان، پس از آزادسازی و ساماندهی، میتواند بهعنوان موتور محرک توسعه گردشگری و اقتصادی شهرستان ایفای نقش کند، همچنین دو کاروانسرا در گردنه آهوان از دیگر فرصتهای قابل توجه سرمایهگذاری در حوزه گردشگری هستند.
صمیمیان افزود: در جنوب سمنان نیز ظرفیتهای قابلتوجهی در زمینه اکوتوریسم، بیاباننوردی و کویرگردی وجود دارد که میتواند مورد توجه سرمایهگذاران داخلی و خارجی قرار گیرد.
وی با اشاره به جایگاه آموزشی شهرستان بیان کرد: وجود بیش از ۳۰ هزار دانشجو، از جمله ۵ هزار دانشجوی عراقی، فرصت مغتنمی برای توسعه زیرساختهای اقامتی، فرهنگی و گردشگری است و میتوان با احداث خوابگاهها و فضاهای رفاهی مناسب، زمینه جذب سرمایهگذاری جدید را فراهم کرد.
فرماندار سمنان در ادامه به سایر حوزههای اقتصادی اشاره کرد و گفت: ایجاد گلخانه، سردخانه و کشتارگاه از نیازهای ضروری شهرستان است و سرمایهگذاران میتوانند با ورود به این بخشها، ضمن سودآوری اقتصادی، به توسعه پایدار بخش کشاورزی کمک کنند، همچنین صنعت شترداری از ظرفیتهای کمتر شناختهشدهای است که قابلیت تبدیل به یک مزیت رقابتی در منطقه را دارد.
وی انرژی خورشیدی را از دیگر حوزههای اولویتدار سرمایهگذاری دانست و افزود: با توجه به موقعیت اقلیمی شهرستان، توسعه نیروگاههای خورشیدی میتواند علاوه بر صرفه اقتصادی، در مسیر تحقق سیاستهای کلان انرژی پاک کشور مؤثر واقع شود.
صمیمیان در ادامه با اشاره به جایگاه راهبردی سمنان در حوزه حملونقل و لجستیک گفت: در سند آمایش و طرح توسعه لجستیک استان، احداث پارک لجستیک در شهرستان سمنان پیشبینی شده که فرصتی طلایی برای حضور بخش خصوصی است.
وی همچنین از تدوین سند توسعه شهرستان با ۳۵ شاخص کلیدی خبر داد و اظهار داشت: این سند بهعنوان نقشه راه سرمایهگذاری شهرستان، در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد تا مسیر تصمیمگیری اقتصادی شفافتر و هدفمندتر باشد.
فرماندار سمنان خاطرنشان کرد: ایجاد شهر جدید در مجاورت شهر سمنان از دیگر پروژههای مهم در دست بررسی است که میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاری گسترده در بخش مسکن، خدمات شهری و گردشگری شود، همچنین در کنار آن، تأمین آب پایدار از منابع داخلی استان و کشور نیز بهعنوان یک پروژه اقتصادی و زیربنایی با مشارکت بخش خصوصی دنبال خواهد شد که رضایتمندی عمومی را به همراه خواهد داشت.
صمیمیان با تأکید بر عزم جدی مدیریت شهرستان برای جذب سرمایهگذاری در حوزههای مختلف، بر همافزایی دستگاههای اجرایی، تسهیل فرآیندهای اداری و ایجاد بستههای تشویقی برای سرمایهگذاران تأکید کرد و گفت: سمنان آماده جهشی بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی با محوریت مشارکت بخش خصوصی است.
