به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، رسانه‌های رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب اعلام کردند که پس از ورود یک فروند پهپاد به حریم هوایی مناطق جنوبی فلسطین اشغالی، چندین موشک پدافندی از سامانه‌های هوایی این رژیم شلیک شده است.

در همین حال، این رسانه‌ها گزارش دادند که پیش از شلیک موشک‌های پدافندی، هیچ آژیر خطری در مناطق جنوبی به صدا درنیامده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، ارتش رژیم صهیونیستی درباره نوع پهپاد و محل دقیق رهگیری آن توضیحی ارائه نکرده است.

پرواز دو پهپاد دیگر یمن به سوی اراضی اشغالی

رسانه های رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کردند که علاوه بر پهپاد شلیک شده، دو پهپاد دیگر در حال پرواز از یمن به سوی اراضی اشغالی هستند.

حمله پهپادی دوم یمنی‌ها

ارتش رژیم اسرائیل با تأیید حمله پهپادی دوم از یمن، مدعی شد که نیروی هوایی این رژیم این پهپاد را رهگیری کرده است.