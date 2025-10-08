به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل «هوشنگ مرادی کرمانی» با عنوان کارنامه چهارشنبه شب با حضور این نویسنده مشهور کرمانی، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور، مصطفی رحماندوست شاعر و نویسنده پیشکسوت کودک و نوجوان، استاندار کرمان، جمعی از نویسندگان و مردم هنر دوست کرمان در تالار فرهنگ و هنر این شهر برگزار شد.

استاندار کرمان در این مراسم اظهار داشت: خوشحالم از اینکه در محفلی که به نام و با حضور پرافتخار استاد هوشنگ مرادی کرمانی تشکیل شده است، حضور پیدا کرده‌ام.

وی افزود: بزرگداشت چنین شخصیتی که نماد صداقت و ادبیات پاک و درست در جامعه است، برای همه مردم کرمان مایه مباهات خواهد بود.

وی نقش هوشنگ مرادی کرمانی در پرورش ادبیات کودک و نوجوان در کشور را بسیار برجسته خواند و افزود: اتفاق بزرگ دیگر در کنار آثار ادبی ایشان، مطرح شدن نام کرمان در کنار ادبیات فاخر و انسانی ایشان است و ما امیدواریم بتوانیم ادای دینی شایسته به این شخصیت ارزنده کرده باشیم.

طالبی، تصریح کرد: امروز به نمایندگی از مردم و مسئولین استان کرمان اعلام می‌کنم که آماده اجرای کارهای فاخر در حوزه ادبیات کودک به نام کرمان و به نام هوشنگ مرادی کرمانی هستیم.

وی ادامه داد: در حال بازآفرینی کرمان در قالب برنامه‌های تحولی «کرمان برفراز» و بازنمایی برند این استان با استفاده از عناصر ارزشمند تاریخی، فرهنگی و تمدنی این دیار کهن هستیم که ادبیات نیز بخشی از هویت استان است.

در این مراسم از پوستر جایزه ملی «هوشنگ مرادی کرمانی» در رشته های کتاب کودک و پویانمایی رونمایی شد.