  1. استانها
  2. کرمان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۵

نویسنده قصه‌های مجید در زادگاهش تجلیل شد

نویسنده قصه‌های مجید در زادگاهش تجلیل شد

کرمان- همزمان با دومین روز هفته ملی کودک مراسم تجلیل از هوشنگ مرادی کرمانی با حضور این نویسنده محبوب کودکان و نوجوانان در تالار فرهنگ و هنر شهر کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل «هوشنگ مرادی کرمانی» با عنوان کارنامه چهارشنبه شب با حضور این نویسنده مشهور کرمانی، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور، مصطفی رحماندوست شاعر و نویسنده پیشکسوت کودک و نوجوان، استاندار کرمان، جمعی از نویسندگان و مردم هنر دوست کرمان در تالار فرهنگ و هنر این شهر برگزار شد.

استاندار کرمان در این مراسم اظهار داشت: خوشحالم از اینکه در محفلی که به نام و با حضور پرافتخار استاد هوشنگ مرادی کرمانی تشکیل شده است، حضور پیدا کرده‌ام.

وی افزود: بزرگداشت چنین شخصیتی که نماد صداقت و ادبیات پاک و درست در جامعه است، برای همه مردم کرمان مایه مباهات خواهد بود.

وی نقش هوشنگ مرادی کرمانی در پرورش ادبیات کودک و نوجوان در کشور را بسیار برجسته خواند و افزود: اتفاق بزرگ دیگر در کنار آثار ادبی ایشان، مطرح شدن نام کرمان در کنار ادبیات فاخر و انسانی ایشان است و ما امیدواریم بتوانیم ادای دینی شایسته به این شخصیت ارزنده کرده باشیم.

طالبی، تصریح کرد: امروز به نمایندگی از مردم و مسئولین استان کرمان اعلام می‌کنم که آماده اجرای کارهای فاخر در حوزه ادبیات کودک به نام کرمان و به نام هوشنگ مرادی کرمانی هستیم.

وی ادامه داد: در حال بازآفرینی کرمان در قالب برنامه‌های تحولی «کرمان برفراز» و بازنمایی برند این استان با استفاده از عناصر ارزشمند تاریخی، فرهنگی و تمدنی این دیار کهن هستیم که ادبیات نیز بخشی از هویت استان است.

در این مراسم از پوستر جایزه ملی «هوشنگ مرادی کرمانی» در رشته های کتاب کودک و پویانمایی رونمایی شد.

کد خبر 6616522

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها