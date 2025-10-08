به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، شامگاه چهارشنبه در «یادواره شهدای سنگرساز بیسنگر» گفت: سازندگی که در صحنه دفاع مقدس فرا گرفته و تمرین کردیم، امروز در قالب "جهاد نصر" در استان کرمان جلوه پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه سنگرسازان بیسنگر، مردان بیادعا و جهادگران عزیزی هستند که عرصه سازندگی را از دیروز دفاع مقدس تا امروز ادامه دادهاند افزود: شاید یکی از بهترین تجربیات دفاع مقدس، فعالیتهای حوزه جهاد سازندگی، پشتیبانی جنگ و مهندسی جنگ بود و چه خوب که انسانهای ارزشمندی مانند بنیانگذاران جهاد نصر استان کرمان، توانستند از آن تجربه برای انتقال آن تجربه به امروز استفاده کنند
طالبی، با اشاره به سازندگی استان کرمان طی دهههای گذشته و بعد از جنگ تحمیلی تصریح کرد: امروز شاهدیم که همان روحیه جهادی، خلاقیت و ابتکار در جنگ، برای عبور از بحرانها و مشکلات در عرصه سازندگی امروز جامعه جلوهگر شده است.
استاندار کرمان با تقدیر از کسانی که در تداوم و انتقال روحیه خالصانه خدمت به مردم و وطن به نسل جدید تلاش کردند افزود: این روحیه کرمان را در صدر استانهایی قرار دادند که توانستهاند از تجربه گذشته به خوبی استفاده و سند افتخاری از فعالیتهای جهادگرانه را پیش روی مردم در عرصه های مختلف قرار دهند.
