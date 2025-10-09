به گزارش خبرنگار مهر، طیبه پوربهی چهارشنبه شب درنشست کارگروه امور بانوان و خانواده شهرستان دیلم بر راه‌اندازی بازار روز مشاغل خانگی بانوان، ایجاد مرکز نگهداری کودکان زیر شش سال ویژه مادران شاغل، اجرای طرح همنوا در مدارس دخترانه و تسریع در ساخت بازارچه و پلاژ بانوان در دیلم تأکید کرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر در پایان اظهارکرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، توانمندسازی بانوان و ایجاد زمینه‌های پایدار برای رشد اقتصادی و اجتماعی آنان در سطح شهرستان و استان است.

نشست کارگروه امور بانوان و خانواده شهرستان دیلم به ریاست فرمانداردیلم و با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر، معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی فرمانداری، مسئول امور بانوان فرمانداری و جمعی از بانوان فعال و تأثیرگذار شهرستان نیز حضور داشتند.

در این نشست موضوعاتی از جمله برگزاری دوره‌های آموزشی هوش مصنوعی و بازاریابی برای بانوان کارآفرین، برگزاری مداوم دوره‌های سلامت بانوان و آسیب‌های اجتماعی برای دانش‌آموزان و دانشجویان، و برپایی نمایشگاه‌های دستاوردهای بانوان با حمایت کامل از کارآفرینان مورد بررسی قرار گرفت.