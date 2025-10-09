  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۷:۰۳

پوربهی:زمینه‌ رشد اقتصادی و اجتماعی بانوان در استان بوشهر فراهم می‌شود

پوربهی:زمینه‌ رشد اقتصادی و اجتماعی بانوان در استان بوشهر فراهم می‌شود

بوشهر- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر بر توانمندسازی بانوان و ایجاد زمینه‌های پایدار برای رشد اقتصادی و اجتماعی بانوان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طیبه پوربهی چهارشنبه شب درنشست کارگروه امور بانوان و خانواده شهرستان دیلم بر راه‌اندازی بازار روز مشاغل خانگی بانوان، ایجاد مرکز نگهداری کودکان زیر شش سال ویژه مادران شاغل، اجرای طرح همنوا در مدارس دخترانه و تسریع در ساخت بازارچه و پلاژ بانوان در دیلم تأکید کرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر در پایان اظهارکرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، توانمندسازی بانوان و ایجاد زمینه‌های پایدار برای رشد اقتصادی و اجتماعی آنان در سطح شهرستان و استان است.

پوربهی:زمینه‌ رشد اقتصادی و اجتماعی بانوان در استان بوشهر فراهم می‌شود

نشست کارگروه امور بانوان و خانواده شهرستان دیلم به ریاست فرمانداردیلم و با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر، معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی فرمانداری، مسئول امور بانوان فرمانداری و جمعی از بانوان فعال و تأثیرگذار شهرستان نیز حضور داشتند.

در این نشست موضوعاتی از جمله برگزاری دوره‌های آموزشی هوش مصنوعی و بازاریابی برای بانوان کارآفرین، برگزاری مداوم دوره‌های سلامت بانوان و آسیب‌های اجتماعی برای دانش‌آموزان و دانشجویان، و برپایی نمایشگاه‌های دستاوردهای بانوان با حمایت کامل از کارآفرینان مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر 6616543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها