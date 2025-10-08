به گزارش خبرنگار مهر،اسماعیل کاظمی عصر چهارشنبه در دومین نشست کارگروه امور بانوان و خانواده شهرستان که با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر برگزار شد، اظهار کرد: بانوان در پیشبرد اهداف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و باید با آموزش، مهارت‌افزایی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، بستر شکوفایی استعدادهای آنان بیش از پیش فراهم شود.

فرماندار شهرستان دیلم گفت: حمایت از بانوان توانمند، کارآفرین، سرپرست خانوار و زنان روستایی از مهم‌ترین محورهای توسعه اجتماعی و اقتصادی شهرستان است و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در این زمینه همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اجرای طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی در حوزه بانوان گفت: برگزاری دوره‌های هوش مصنوعی و بازاریابی برای بانوان کارآفرین، آموزش مهارت‌های زندگی، سلامت بانوان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در ارتقای توانمندی بانوان دیلمی مؤثر باشد.

فرماندار دیلم افزود: مجموعه فرمانداری از تمامی برنامه‌های اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر در راستای اشتغال‌زایی، توسعه مشاغل خانگی، حمایت از زنان روستایی و پشتیبانی از زنان سرپرست خانوار و کم‌برخوردار حمایت کامل خواهد کرد.

کاظمی همچنین از برگزاری دوره‌های خوشه فرش، نمایشگاه‌های دستاوردهای بانوان، ایجاد فضاهای تفریحی ویژه بانوان و پیگیری ساخت پلاژ بانوان در شهرستان به عنوان گام‌هایی مهم در جهت ارتقای نشاط اجتماعی یاد کرد و گفت: توسعه متوازن شهرستان بدون حضور فعال و مؤثر بانوان امکان‌پذیر نیست.

وی در پایان تأکید کرد: با هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، آموزش و پرورش، فنی و حرفه‌ای، شبکه بهداشت، کمیته امداد، بهزیستی و سایر نهادهای مرتبط، تلاش می‌کنیم زمینه‌های لازم برای توانمندسازی همه بانوان شهرستان فراهم شود تا شاهد نقش‌آفرینی بیشتر آنان در مسیر پیشرفت، خودباوری و آبادانی دیلم باشیم.