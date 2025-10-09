انعقاد تفاهم نامه بین ورزش و عدالت؛از ترویج ورزش تا ارتقاء سواد حقوقی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز وکلای قوه قضائیه و هیئت بدمینتون کهگیلویه و بویراحمد با هدف تقویت تعامل میان نهادهای تخصصی، ورزشی و ارتقاء سواد حقوقی منعقد شد.

این تفاهم‌نامه که با حضور کورش قنبری مرداسی رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان و دکتر محمدعلی پادیز رئیس هیئت بدمینتون کهگیلویه و بویراحمد منعقد شد، گامی مؤثر در جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، آموزشی و فرهنگی مشترک میان دو مجموعه و ترویج روحیه ورزش و عدالت در جامعه حقوقی و ورزشی به شمار می‌رود.

در این نشست رئیس هیئت بدمینتون کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، اعضای مرکز وکلای قوه قضائیه استان و خانواده‌های آنان از تخفیف ویژه تا سقف ۱۰ میلیون ریال در دوره‌های آموزشی و خدمات هیئت بدمینتون در مرکز استان و شهرستان‌های تابعه بهره‌مند خواهند شد.

محمدعلی پادیز اظهار کرد: در بخش دیگری از تفاهم‌نامه، بر برگزاری مسابقات ویژه و برنامه‌های استعدادیابی با هدف افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای سطح ورزشی و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید شده است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان هم گفت: این تفاهم‌نامه نمادی از پیوند میان ورزش و عدالت است و می‌تواند الگویی موفق برای همکاری میان سایر هیئت‌های ورزشی و نهادهای تخصصی در مسیر توسعه ورزش و حمایت از ورزشکاران باشد.

کورش قنبری مرداسی اضافه کرد: این تفاهم‌نامه با تأکید بر رویکرد جهادی، تعامل سازنده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل میان دو مجموعه امضا شد.