تجلیل معاون استاندار کرمانشاه از قهرمان رکوردشکن دوومیدانی

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بالایی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه عصر چهارشنبه، در دیداری صمیمانه با حضور در منزل اسکندر پرون، کارمند فرمانداری اسلام‌آبادغرب و یکی از چهره‌های شاخص ورزش دوومیدانی کشور، از دستاوردهای شاخص این ورزشکار تجلیل کرد.

پرون که سابقه حضور در رقابت‌های ملی و آسیایی را دارد، اخیراً با کسب مدال طلای قهرمانی آسیا موفق شد پس از ۱۶ سال رکورد ماده ۴×۴۰۰ متر را ارتقا دهد و نام خود را در تاریخ ورزش استان و کشور ماندگار کند.

معاون استاندار در این دیدار با تبریک این موفقیت، تأکید کرد حمایت از ورزشکاران نخبه و چهره‌های ملی وظیفه دستگاه‌های اجرایی است و چنین افتخاراتی سرمایه اجتماعی و مایه غرور مردم کرمانشاه محسوب می‌شود.

بالایی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان، از استمرار برنامه‌های حمایتی برای پرورش استعدادهای جوان خبر داد و ابراز امیدواری کرد حضور ورزشکاران کرمانشاهی در رویدادهای بین‌المللی بیش از پیش پررنگ شود.